Boeren en tuinders gebruiken pesticiden die mogelijk gevaarlijk zijn voor mensen - en dat mag van de EU

Boeren en tuinders in Europa mogen tientallen bestrijdingsmiddelen gebruiken die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze pesticiden zijn ooit toegelaten voor gebruik, maar hun toelating is later verlengd zonder dat de risico’s opnieuw zijn beoordeeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van Foodwatch, de stichting die zich aanduidt als ‘Voedselwaakhond’.

Lees verder na de advertentie

Volgens Foodwatch is van vijf pesticiden al in 2015 in de Europese wet vastgelegd dat ze te gevaarlijk zijn om nog te gebruiken, maar is ook hun toelating verlengd zonder herbeoordeling. Twee van die middelen mogen (tot medio volgend jaar) ook in Nederland worden gebruikt, bij de teelt van appels, peren, kersen en aardbeien. Ze worden in verband gebracht met vruchtbaarheidsproblemen en hormoonverstoring bij mensen.

Twee middelen worden in verband gebracht met vrucht­baar­heids­pro­ble­men en hor­moon­ver­sto­ring bij mensen

Bestrijdingsmiddelen worden in de EU voor tien jaar toegelaten. Daarna moet de producent een nieuwe aanvraag indienen. Daarbij moet volgens de wet opnieuw beoordeeld worden wat de risico’s van het middel zijn. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen er dan toe leiden dat een toelating niet wordt verlengd.

Herbeoordeling Maar de EU kampt naar eigen zeggen met een gebrek aan geld en controleurs om de vele herbeoordelingen uit te voeren. Als de fabrikant op tijd is met het aanvragen van een nieuwe toetsing, maar de EU die niet tijdig uitvoert, blijft het bestrijdingsmiddel voorlopig toegestaan. Foodwatch vond bijvoorbeeld een bestrijdingsmiddel dat in 2001 voor het eerst is toegelaten en daarna vier keer is verlengd zonder ook maar een herbeoordeling. “Wij eisen dat er onmiddellijk een einde komt aan deze klakkeloze verlengingen van verouderde goedkeuringen”, stelt campagneleider Corinne Cornelisse van Foodwatch. “Bovendien moeten bestrijdingsmiddelen die extra risico’s met zich meebrengen direct van de markt gehaald worden. Deze schadelijke bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in ons voedsel.” In 2012 hebben de EU-lidstaten afgesproken dat hun boeren en tuinders alleen nog middelen mogen gebruiken die zijn getoetst op risico’s voor het milieu en de gezondheid van mensen. Dit bezorgt voor het Europese voedselagentschap veel extra werk, want er moeten ook middelen worden getoetst waarvan iedereen vermoedt dat ze onschuldig zijn, zoals melk die paprikatelers gebruiken om hun handen en gereedschap te ontsmetten, maar ook bier om slakken te bestrijden of groene zeep.

Chemievrij De Europese lidstaten en het Europees Parlement onderhandelen de komende maanden over wijzigingen in de bestrijdingsmiddelenwetgeving. “Maar de voorgestelde wijzigingen maken helaas geen einde aan het probleem van de klakkeloze verlengingen”, zegt Cornelisse. Foodwatch hoopt dat Europarlementariërs met amendementen zorgen voor een strengere nieuwe pesticidenwet. De Nederlandse regering sprak eerder de ambitie uit dat de Nederlandse boeren en tuinders de minste bestrijdingsmiddelen van heel Europa gebruiken, en dat de land- en tuinbouw in 2030 in principe ‘chemievrij’ is.

Lees ook:

Aardbeien zes keer giftiger dan ander fruit door ‘cocktaileffect’ Van alle Nederlandse groenten en fruit zijn de meeste bestrijdingsmiddelen te vinden op aardbeien. Opgeteld zorgen die voor een ongezonde cocktail. Goed afspoelen helpt niet.