Boer Jack verzorgt zijn koeien als collega's, maar zijn boerenhart doet pijn

Voor de koeien met registratienummers 5014, 5024, 5101 en 5104 duurt het bestaan in het Brabantse buitengebied nog een kleine week. Mits hun bloedmonsters geen rariteiten vertonen, zetten ze hun leven voort in Polen. Zoals andere koeien van Jack van Poppel het afgelopen jaar zijn verhuisd naar Spanje, Rusland, Iran en Irak. "Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Het is hoogwaardig vee, waarin ik veel geld heb geïnvesteerd. Nu gaan ze naar de concurrent. Of naar de slacht, dat gebeurt ook."

Want de veestapel moet binnen de perken blijven. In het dorp Molenschot (gemeente Gilze en Rijen) houden Jack en zijn zoon Gijs zo'n 160 koeien. Meer mag niet, want dan loopt de fosfaatproductie wettelijk te ver op. Komen er jonge dieren bij, dan moeten oude plaats maken. Grofweg een op de drie kan hij levend verkopen, de rest gaat naar het abattoir.

Al is verkoop aan een Oost-Europese collega ongeveer net zo erg, sombert Jack. "De koeien gaan op een tochtige wagen op weg naar vaak vieze stallen. Door het landklimaat vriest het er soms tientallen graden. Eigenlijk moet je het een dier niet willen aandoen."

De winst die de fraudeurs maken is marginaal. Ze kunnen misschien één of twee koeien meer houden

Maar in de melkveehouderij telt elke euro en een levende koe levert meer op dan een dode. Toch doet het een boerenhart pijn. "Koeien zijn mijn collega's, we verzorgen ze hier uitstekend. Vier keer per dag voedt mijn schoondochter de pasgeboren kalveren met moedermelk die 'au bain marie' precies op 38 graden is bereid. Zo verzorgen we bejaarden niet eens in Nederland. De melkkoeien liggen lekker in zaagsel, met borstels kunnen ze achter hun eigen kop krabben. Het ontbreekt hen aan niets. Ik kan je vertellen dat het er in die vieze Russische stallen heel anders aan toegaat."