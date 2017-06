Bloemen voor de bijen!

Het gebruik van uiterst giftige insecticiden helpt ook niet. Het gaat slecht met de hommels, bijen en vlinders. Zelfs wegbermen worden bemest en gemaaid, terwijl daar bloemen zouden kunnen bloeien.

Er zijn in Nederland ruim 350 soorten wilde bijen en hommels, waarvan de meeste zeldzaam zijn en op hun retour. Er zijn zelfs koekoekshommels, die hun ei in andermans nest leggen. Ook de zo gewone honingbij kampt met problemen. Nu worden honingbijen uit commerciële overwegingen gekweekt en verkocht of verhuurd om gewassen te bevruchten, maar de vele andere soorten bijen profiteren daar niet van. Integendeel, zoals wel duidelijk wordt uit de prachtige hommelboeken van de Britse hommelkoning Dave Goulson. Honingbijen worden geïmporteerd naar streken waar ze inheemse hommels compleet verdringen. Van Goulson is onlangs een derde boek in het Nederlands verschenen: 'De vlucht van de hommel'.

Goulson geeft morgen een lezing in Drenthe, tijdens het symposium Bijen, Bermen en Biodiversiteit. Dat houdt het IVN Westerveld op 9 en 10 juni in Frederiksoord en Diever. Er zijn excursies en lezingen. (Zie www.ivn.nl/afdeling/westerveld)

Goulson is bioloog en mede-auteur van een wetenschappelijk artikel waarin het dodelijke effect van insecticiden op wilde hommels wordt aangetoond. Het wekte de woede op van giffabrikant Bayer. Die beweert dat gif onmogelijk insecten kan doden.

IVN Westerveld voert campagne om de bermen weer te laten bloeien, niet alleen om het landschap wat kleur en geur te geven, maar ook om wilde bijen en hommels weer een kans te geven. Want wat is nou een land waar je geen vredig gegons meer in het gras hoort?

