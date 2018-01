Blijft Eneco wel groen met Shell als koper?

Shell treft voorbereidingen voor een bod op energiebedrijf Eneco. Dat meldt De Telegraaf op basis van twee hoge bronnen in bankierskringen. Het olie- en gasbedrijf zou hiervoor een Amerikaanse zakenbank hebben ingehuurd. Een meerderheid van de 53 gemeenten die eigenaar zijn van Eneco, wil af van haar bezit.

“Shell evalueert voortdurend kansen en mogelijkheden voor haar wereldwijde portfolio”, laat een woordvoerder weten. Er zijn meer kapers op de kust. Ook het Franse Total heeft deze maand verkennende contacten met potentiële adviseurs over een bieding op Eneco. Eerder toonden investeerder HAL en pensioenbelegger PGGM interesse. De waarde van Eneco werd geschat op 2,5 tot 3 miljard euro.

Het verkoopproces verloopt onrustig: Eneco ligt overhoop met een aanzienlijk deel van zijn aandeelhouders. Die dreigen uit onvrede de raad van commissarissen (RvC) naar huis te sturen. De directie van Eneco zou hebben gewaarschuwd dat het groene karakter van het bedrijf in het geding is bij privatisering. De 29 kritische aandeelhouders, waaronder Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, vinden dat de directie neutraal moet zijn en dat commissarissen hadden moeten ingrijpen.

De privatisering van Eneco speelt sinds de netwerktak van het bedrijf begin vorig jaar op eigen benen kwam te staan onder de naam Stedin. Volgens voorstanders van de verkoop heeft Eneco geen openbare nutsfunctie meer. In oktober bleek dat bijna 75 procent van de aandeelhouders vóór verkoop had gestemd.

Vandaag aandeelhoudersvergadering

Het opzeggen van het vertrouwen in de RvC noemt Eneco in een verklaring 'onverantwoordelijk en schadelijk voor Eneco, haar aandeelhouders, alle andere belanghebbenden en het privatiseringsproces'. Het energiebedrijf vindt dat de toezichthouders niets te verwijten valt. Zowel bij de verkoop aan een private partij als bij een beursgang is dit soort onrust zeer onwenselijk.

Vanmiddag houdt Eneco een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voortgang van het verkoopproces. De aandeelhouders hebben gevraagd om een extra vergadering over het lot van de raad van commissarissen, maar Eneco wil volgens een woordvoerder eerst de vergadering van vandaag afwachten. Omdat de gesprekken nu nog gaan over 'de inrichting van het verkoopproces', is het volgens hem te vroeg om te reageren op de belangsteling van Shell.

Hoofdkantoor van Shell in Den Haag. © ANP

De groene koers is een rode draad in de verkoop van Eneco. Vakbonden, milieu-organisaties en het personeel vrezen dat er banen verwijnen als een ‘commerciële’ eigenaar het voor het zeggen krijgt en dat Eneco zijn duurzame doelen dan niet langer kan verwezenlijken. De interesse van Shell is een tegenslag voor de vele duurzaamheidsaanhangers. Die hielden onder meer crowdfundacties om te voorkomen dat Eneco eigendom wordt van een grote eigenaar die alleen aan rendement denkt.