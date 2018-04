Bioreclame schildert gangbare landbouw te negatief af, oordeelt codecommissie

Een klacht van een niet-biologische akkerbouwer over een filmpje van Bionext is gegrond verklaard. “Als je eerlijk vergelijkt, is de keus voor biologisch veel voordeliger”, stelt Bionext in het filmpje. En: “Bij biologisch weet je zeker dat je de echte prijs voor je eten betaalt.”

Het is zeker niet onze bedoeling de werkwijze van gangbare boeren te veroordelen. Er zijn er genoeg die hart hebben voor duurzaamheid. Bavo van den Idsert, directeur Bionext

Volgens een woordvoerster van Bionext wil het filmpje consumenten bewustmaken van de ‘verborgen kosten’ van hun voedsel, zoals extra kosten voor lucht-, water- en bodemvervuiling. Producten met het Europees biologisch keurmerk hebben deze verborgen kosten volgens het filmpje niet.

