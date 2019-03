Biologisch eten wordt steeds goedkoper en gangbaarder

Biologische producten als melk of pindakaas van een huismerk zijn ­ondertussen goedkoper dan de niet-biologische versie van een A-merk. Dat komt doordat de prijs van biologische voedingsmiddelen steeds verder afneemt, blijkt uit een prijspeiling die de Consumentenbond gisteren publiceerde.

Biologische producten zijn nog steeds een stuk duurder dan niet-biologische. Deze producten moeten voldoen aan Europese regels voor biologische landbouw. Dat betekent onder meer dat er rekening moet worden gehouden met dierenwelzijn en dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt mogen worden. Hierdoor is het telen arbeidsintensiever en zijn de producten dus duurder.

De biologische huismerkproducten blijken dus vaak nog goedkoper dan A-merkproducten. Een pak Appelsientje is bijvoorbeeld 40 cent duurder dan de biologische sinaasappelsap van Albert Heijn. En besluit je bij Hoogvliet een pak biologische halfvolle melk van Bio+ te kopen, in plaats van een pak niet-biologische halfvolle melk van Campina, ben je 19 eurocent goedkoper uit.

Ruimer assortiment

Qua prijs leggen ze het af tegen ­supermarkten, maar qua assortiment hebben de biowinkels weer een streepje voor. “Daar is het hele assortiment biologisch. Er zijn mensen die enkel en alleen biologisch willen eten, die zullen niet zomaar overstappen naar de reguliere supermarkt als een product daar goedkoper is.”

Naast het assortiment zijn er ­volgens Van der Staak meer redenen om bij biowinkels te kopen. “Mensen gaan er ook heen, omdat ze het ­belangrijk vinden dat winkels zich ­inzetten voor mens, dier en milieu. Dat er bijvoorbeeld meer aandacht is voor een duurzame relatie met de ­producent of dat er wordt geïnvesteerd in biodiversiteit.” En niet alles is duurder bij de biowinkel: voor ­grootverpakkingen met bijvoorbeeld ­zaden, noten en meel ben je daar juist goedkoper uit, zegt de Consumentenbond.