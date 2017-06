Bioboeren kunnen de vraag niet aan

Dat blijkt uit de keurmerkmonitor van onderzoeksbureau IRI. In totaal werd bijna 3 miljard euro omgezet aan duurzame voeding.

Het grootste keurmerk is ‘Beter Leven’ van de Dierenbescherming, dat met sterren aangeeft hoe diervriendelijk vlees en zuivel is geproduceerd. De omzet van ‘Beter Leven’-producten steeg in een jaar met meer dan 50 procent tot ruim 900 miljoen euro.

De totale omzetstijging van duurzame producten is vermoedelijk nog hoger, omdat in de monitor niet alle keurmerken zijn meegeteld. Ook is niet terug te zien dat ‘gangbare’ producten milieuvriendelijker worden, bijvoorbeeld door minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Opgave

De stijgende vraag naar duurzaam eten plaatst de biologische sector voor een opgave. Er is meer vraag dan de Nederlandse bioboeren aankunnen. Hun aantal stijgt langzaam, mede omdat het voor een reguliere boer een lang en kostbaar proces is om over te stappen op een biologische werkwijze. Daarbij komt dat er onduidelijkheid heerst over de regels waaraan biologische producten in de nabije toekomst moeten voldoen. De Europese Unie, die de regels voor biologische voeding wettelijk heeft vastgelegd, is diep verdeeld over het aanscherpen van deze regels. Eurocommissaris Hogan van landbouw vindt dat strengere regels nodig zijn om in de onstuimig groeiende markt de kwaliteit te waarborgen. Lidstaten willen juist voorkomen dat hun boeren nadeel ondervinden. Nederland wil bijvoorbeeld niet dat het toegestane aantal kippen per stal omlaag gaat.

Dat ‘biologisch’ in de supermarkt is voorbijgestreefd door ‘Beter leven’ is veelzeggend, erkent de biologische brancheorganisatie BioNext. “Het toont aan dat de ondergrens in de voedselproductie omhooggaat”, zegt een woordvoerder. “Supermarkten bieden steeds meer vlees en zuivel aan met minstens één ster. Dat is voor het dierenwelzijn echt een stap voorwaarts. Maar het keurmerk biologisch stelt nog meer eisen dan ‘Beter Leven’, en het geldt ook voor meer producten dan alleen vlees en zuivel.”

De biologische boeren in Nederland houden dit weekeinde open huis. De boeren weten mogelijk eind deze maand aan welke eisen zij in de toekomst moeten voldoen. De Europese landbouwministers hebben EU-voorzitter Malta opdracht gegeven een nieuw, laatste compromis te formuleren waar alle lidstaten zich in kunnen vinden. Voordat het Maltese voorzitterschap eindigt op 1 juli moet er over de Verordening Biologische Landbouw een akkoord zijn.