Binnenkort op het menu: ruimteboontjes

Natuurlijk eventuele familie en vrienden en zo. Maar misschien ook wel een bord vers voedsel. Want naast de gevriesdroogde pakjes ruimtevoedsel die astronauten nu verorberen, ziet zelfs een magnetronmaaltijd van de supermarkt er nog Michelin-waardig uit. De pech is alleen dat je groente en fruit amper vers kunt houden buiten de dampkring. Astronauten krijgen het nu wel mee, maar moeten de trostomaatjes direct opeten. Die gelden dan ook meer als psychologisch steuntje in de rug.

Nu komen Noorse onderzoekers met een oplossing, tenminste, voor wie van bonen houdt. Zij schrijven in wetenschappelijk tijdschrift Life over hun zelfredzame plantenbakken. Een soort kantoorkastjes vol met apparatuur om de juiste lucht- en watertoevoer te meten en te leveren. Met sla lukte dat al eerder. Maar in 2021 hopen de Noren ook bonen te kunnen kweken in de ruimte. Wel moet de apparatuur nog even in de ruimte worden getest. Het is nog te onduidelijk hoe de plantjes zonder zwaartekracht hun water uit de grond omhoogtrekken en vervoeren.

“Astronauten houden van tuinieren en eigenlijk van alles dat ze aan de aarde herinnert”, zegt onderzoekster Silje Wolff in een persbericht. Ook moet eten er een beetje appetijtelijk uitzien; het gevacumeerde voedsel oogt totaal niet. Menig astronaut kampt daardoor volgens Wolff met een beperkte eetlust.