Binnen twee uur is al het hertenvlees uit de Oostvaardersplassen op

Een foto van vier herten, dartelend door het gras, hangt muurbreed in het restaurant van het Buitencentrum Almeerderhout van Staatsbosbeheer in Almere. Op tafel liggen, op een zilverkleurig dienblad, een forse bout en een stuk zalmroze rug. Delen van dode herten.

Dinsdag kwam het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen op de markt. Ter gelegenheid daarvan had Staatsbosbeheer een persbijeenkomst georganiseerd, die druk werd bezocht. Het eerste vlees van de afgeschoten dieren, dat voor her eerst te koop was voor particulieren, was tot verrassing van Staatsbosbeheer binnen twee uur uitverkocht.

Half december begon de jacht op de dieren. Het afschieten van de herten gaat nog door. Het aantal edelherten in het natuurgebied moet worden teruggebracht van 2320 tot 490, conform het advies van de commissie-Van Geel, om overbevolking en daardoor ondervoeding van de grote grazers in het natuurgebied te voorkomen.

Zijn handpalm gaat rakelings over de lap vlees heen. “Het is ook esthetisch heel mooi vlees. Zonder toegevoegde kleurstoffen, vandaar de minder rode kleur dan vlees uit de supermarkt”.

“Het vlees komt uit Nederland. Het is lokaal en het is ook gewoon mooi kwaliteitsvlees. Er zit veel vet aan. De dieren zijn goed volgroeid doordat ze een natuurlijke vetlaag hebben opgebouwd voor de winter. Maar door de relatief zachte winter zijn ze nog sterk.”

Daarin zit ook de aantrekkingskracht, vindt Pieter van Meel. De groothandelaar in wild en gevogelte is verantwoordelijk voor de verwerking van het hertenvlees en heeft een reputatie in de wildbranche.

Bang voor negatieve publiciteit is vleesverwerker Van Meel in ieder geval niet. “Spannend is het wel”, beaamt hij. Gelukkig had hij tot nog toe geen gesodemieter. En dat wil hij zo houden.

“Dat maakt emoties los. Het is confronterend”. En ja, de jacht is een beladen thema. Maar kritische noten daarover klinken uit een klein deel van de bevolking, meent hij. “Het merendeel is nuchter en denkt: kijk eens, dit is gewoon heel mooi vlees.”

De roerige beelden van bijvoeders en hongerstakers, en tumultueuze protesten die bol stonden van emotie zitten nog vers in het geheugen. Het contrasteert: de Oostvaardersplassen, dat zijn emoties. Er zit sowieso spanning in het doodmaken van een dier, erkent Te Voortwis.

Hij heeft het over ‘culinair bijzonder vlees’ met een ‘bijzondere smaak en de fijne bedrading’. Heel gezond is het ook. En duurzaam. “De dieren hebben hun hele leven lang natuurlijke voeding gekregen, en zijn niet vetgemest met allerlei voedingsstoffen.”

Op het inmiddels besneeuwde terras wordt het vlees klaargemaakt. Een dwarrelende sneeuwvlok eindigt knisperend in de gloeiende barbecue. De smaak is ‘voller’, ‘aanweziger’, klinkt het als veelgehoorde beoordeling. Het beste stuk vlees van Nederland, zo omschrijft Berend te Voortwis van Koopeenhert.nl het product met onverholen trots. Hij is verantwoordelijk voor de online distributie en steekt ook de loftrompet over het vlees.

Huiskamersfeer

© ANP

In het restaurant hangt een gemoedelijke huiskamersfeer, de hoge vlammen in de centrale haard versterken het bijna feestelijke karakter van de persbijeenkomst. Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer, is overdonderd door de belangstelling. “Hier ontkwamen we niet aan. Het is de realiteit. Ook dit zijn de Oostvaardersplassen. De cirkel is nu rond.”

Vorige maand liet de organisatie zeer selectief media toe bij het begin van de jacht. Staatsbosbeheer kreeg daar veel kritiek op, van individuele journalisten en van de journalistenvakbond NVJ.

Van Dun: “We krijgen vaak het verwijt dat we dingen verbergen. Daarom willen we deze openheid geven. We zijn niet beschroomd om dit te laten zien. Mensen die het confronterend vinden als een hert wordt doodgeschoten, voor een stuk vlees, zijn die verbinding ook kwijt. Vlees komt altijd ergens vandaan.”