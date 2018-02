Bijvoeren in de Oostvaardersplassen? 'Ja, maar gooi geen hooi over het hek'

De komende dagen, in ieder geval zolang de strenge winterkou aanhoudt, zullen actievoerders elke avond hooibalen over de hekken gooien, meldt de initiatiefnemer op Facebook. Tot grote onvrede van Ad Büscher. Ook hij pleit voor bijvoeren en beheer in het omstreden natuurgebied, maar dat de lancering van zijn Facebookpagina ‘Aankomende actie op de Ovp’ er mede voor heeft gezorgd dat omwonenden met busjes vol hooi naar de grenzen van het gebied afreizen, vindt hij helemaal niks.

Lees verder na de advertentie

Dat er bijgevoerd moet worden in de Oostvaardersplassen, dat beaamt de oud-boswachter en fervent voorstander van ‘beheer zonder geweer’ wel. Maar niet door lukraak balen stro over het hek te gooien. “In het gebied is nu vooral voedsel met weinig calorieën te vinden, zoals riet en mos”, legt hij uit. “Dus je moet ook laagcalorisch bijvoeren, bijvoorbeeld hooi van twee jaar oud.” Büscher vergelijkt het met een uitgehongerd kind. “Als je die een bord stamppot geeft, gaat het dood.”

Büscher houdt zich sinds 2012 bezig met het omstreden natuurgebied. “Ieder jaar is er weer een korte bevlieging. Nu hebben wij gezegd, daar moeten we eens structureel iets aan gaan doen. Je moet dieren individualiseren, door ze te chippen. Pas als je weet wat je hebt kun je gaan beheren.” De emoties lopen regelmatig hoog op in het debat. Een van de boswachters in het gebied deed aangifte nadat hij telefonisch bedreigd werd.