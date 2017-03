Bijen leveren Nieuw-Zeelandse criminelen goud geld op

Er is sprake van een ware goudkoorts bij criminelen, zegt de Nieuw-Zeelandse politie. “In Auckland stelen dieven potten honing uit apotheken en supermarkten”, zegt agent Alasdair MacMillan tegen Radio Nieuw-Zeeland Nieuws. Maar hier zijn duidelijk geen kruimeldieven aan het werk. Een bende dieven kreeg het voor elkaar om meer dan vijfhonderd kasten in één nacht uit een bos te stelen.

Manukahoning staat bekend om zijn geneeskrachtige werking. Vooral in China en Hongkong vindt het product gretig aftrek. Sinds 2012 schoot de prijs voor de honing omhoog. “Het is echt belachelijk”, zegt Bruce Robertson van bijenhouderij Haines uit Kaitaia, een plaats op het noordereiland van Nieuw-Zeeland. “Ik kan me nog herinneren dat een kilo Manukahoning zes euro kostte. Een paar bijenkorven stelen is nu makkelijk geld verdienen.”

Miljoenen dollars Karin Kos van Bijenteelt Nieuw-Zeeland, een organisatie voor imkers, zegt dat de diefstallen verwoestend zijn voor de bijenhouders. “Ze zijn er echt miljoenen dollars aan kwijt.” Binnenkort moeten twee dieven van bijenkasten voor de rechtbank van Auckland verschijnen. Eén van hen streek 50.000 dollar op met de diefstal van bijenkasten. Imkers die last hebben van bijensterfte, willen nog weleens een paar kasten meepikken Herman Groen, Imkerij De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel Ook in Nederland worden bijenkorven gestolen, weet Herman Groen van Imkerij De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel. “Imkers die last hebben van bijensterfte, willen nog weleens een paar kasten meepikken.” Het overkwam hem nog nooit, maar zijn bijenkasten werden weleens vernield. “Vandalen denken leuk te zijn door je bijenkorven omver te gooien. Dat risico loop je nu eenmaal als je kasten in de vrije natuur hebt staan.”

Kasten inladen Is het niet gevaarlijk om bijen te stelen? Frank Moens van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zegt van niet. “De bijen zijn ’s nachts allemaal binnen. Het is een kwestie van de opening afsluiten en je kunt de kasten inladen. De bijen merken echt niet dat ze gestolen zijn. Die gaan de volgende ochtend gewoon op een nieuwe plek verder met honing verzamelen.” In Nederland betaal je maar zes euro voor een potje honing van vijfhonderd gram. Moens begrijpt dan ook niet waarom bijenkasten in Nederland gestolen worden. “Als je geen cent te makken hebt, is alles aantrekkelijk. Maar ik zou voor die zes euro echt geen dief willen worden.” Hij raadt alle imkers aan om hun kasten aan de ketting te leggen, maar het is nog beter om de bijenkorven op een afgesloten terrein te zetten. MacMillan speurt de komende tijd verder naar bijendieven, zegt hij tegen de Nieuw-Zeelandse radio. De bijenhouders zitten in zak en as, maar voor MacMillan levert de situatie nog een voordeeltje op. “Ik heb zo veel over bijen geleerd in het afgelopen half jaar. Als je alleen al kijkt hoe een bijenkast van binnen is opgebouwd, zo bijzonder.”

