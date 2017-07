Bij het sanitairgebouwtje treft men de campingmot

Maar goed, de camping trekt en dus draaien we de pootjes uit of slaan de haringen in de grond en klappen de vouwstoeltjes uit. Heerlijk niksen met een goed glas wijn en een fijn boek. Maar dan valt langzamerhand de schemer in, de campinglamp wordt aangestoken en daarna begint voor de bioloog het echte festijn. Dan komen de insecten. Motten beginnen rondjes te draaien om de lamp, als kunstmaantjes rond een planeet. Langpootmuggen met hun dunne sprietenpootjes doen dansend een poging tot zelfmoord in de hitte van de lamp. Wie geluk heeft hoort en ziet een grote junikever voorbijsnorren. De camping bij schemer is een eldorado voor de insectenliefhebber. Daarbij is er soms veel zieligs te zien, zoals kleine motten die hun vleugeltjes verschroeien en daarna hun laatste adem uitblazen in het hete gesmolten kaarsvet van een antimuggenkaars.

De echte insectenliefhebber gaat naar het sanitairgebouwtje. De enige momenten per jaar dat ik serieus overweeg om alsnog entomoloog te worden, is tijdens het bezoek aan sanitairgebouwtjes op campings. Daar treft men in honderd gedaanten de campingmot, wat geen diersoort is en zelfs geen vlinderfamilie of andere systematisch geordende groep binnen het dierenrijk, maar mijn verzamelnaam voor alles wat op licht afkomt.

Benamingen Motten dus, ‘moths’ zeggen de Engelsen. Zij verdelen de insectenorde der vlinders in twee groepen: butterflies en moths. Butterflies (raar woord is dat: botervliegen) noemen wij dagvlinders, moths zijn bij ons nachtvlinders. Het zijn verwarrende namen want er zijn nachtvlinders die overdag vliegen en andersom. Beter zou zijn om van kapellen en motten te spreken, maar kapellen is in onbruik geraakt en bij motten denken we eerder aan kledingvreters. De beide groepen zijn overigens eenvoudig van elkaar te onderscheiden aan de vorm van de antennen en aan hoe ze hun vleugels dichtvouwen. Bij kapellen is de antenne een spriet met een klein knotsje aan het eind, bij motten zijn ze gecompliceerder en meestal geveerd. Als ze hun vleugels dichtvouwen, doen dagvlinders dat tegen elkaar aan boven hun lijf, motten leggen ze plat neer. En motten houden van licht. Het resultaat is de campingmot. Klein of groot, bruin of grijs, met een behaard bocheltje of zonder, stilzittend of zenuwachtig rondfladderend, bevolken ze in dikwijls grote aantallen de invloedssfeer van de lampen boven de spiegels, de urinoirs, de wasmachine-met-muntgleuf of de uitstortgootsteen voor het chemisch toilet. Wie ervan profiteren zijn vooral spinnen en, als u zuidelijk genoeg bent doorgereden, een doodstil op een hapje wachtende gekko. Rond de lampen van de sanitairgebouwtjes speelt zich een heuse voedselketen af. Maar dan wordt het tijd voor een laatste slokje calvados. Zet het glaasje dan niet te dicht bij de lamp zodat er geen campingmotje in kan verdrinken, want dat zou sneu zijn. En zonde van de drank. Jelle Reumer is paleontoloog

