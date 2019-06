Bij de Peugeot e-208 zit het geheim in de bodem

De oliegesmeerde auto-industrie zat er helemaal niet op te wachten, leerde de documentaire ‘Who Killed The Electric Car?’ van Chris Paine in 2006 . Want niemand die dan nog uitlaten en oliefilters koopt, was de gedachte.

Lees verder na de advertentie

Dat de huidige tijd anders is, laat de nieuwe Peugeot 208 zien. De Franse automaker introduceert zonder poeha deze stadsauto in een benzine-, diesel- én elektroversie. Gewoon, omdat de klanten ernaar vragen. Bij de e-208 geen ecologisch trompetgeschal. Het benzineklepje is het stekkerklepje geworden. Elektro is een normale keuze geworden.

Het segment van kleine e-auto’s is echter lastig. Kleine auto’s kunnen kleine batterijen bevatten - een probleem voor het rijbereik. Renault bewijst met de Zoe dat de kleinere elektroauto toch ruim 300 kilometer kan halen op één lading. De e-208 kan in ideale omstandigheden - een elektroauto is geen fan van kou - ook dergelijke afstanden bereiken. Concurrentie met andere e-stadsauto’s komt in 2020 van de Volkswagengroep (I.D., Skoda en Seat) en van Honda.

© Peugeot

Legosteentje De nieuwste Peugeot 208 is vooral ontworpen om een mooi, modern en individueel vervoermiddel te zijn. In het koplampdesign word je geacht leeuwenklauwen te herkennen; een verwijzing naar de fiere leeuw van het Peugeotbeeldmerk. In het interieur valt het digitale designdashboard op met een 3D-display. Een warmtepomp moet zorgen dat het net zo behaaglijk warm wordt als in een uitlaatauto. Het geheim van de 208 is de bodem. De bodemplaat is als een soort legosteentje geschikt voor het bouwen van allerlei verschillende automodellen met uiteenlopende type motoren. Benzine, diesel of elektrisch, met of zonder batterij of benzinetank, alles past. PSA kan als eigenaar van Peugeot, Citroën en Opel allerlei auto’s ontwerpen op deze bodemplaat. Zo komt er een nieuwe Opel Corsa, eveneens met stekkerversie. Een instap-e-208 kost 35 mille. Voor wie het e-verhaal van deze prijs nog toekomstmuziek blijft, kan een 208 met benzine- of dieselmotor nemen vanaf bijna 18 mille. Een appetijtelijke fossiele auto. En voor menig stad-en-ommelandrijder misschien de laatste uitlaatauto. Er komt eens een tijd dat juist de uitlaatauto zo lelijk mogelijk zal worden ontworpen. Dat zul je net zien. Wat: Peugeot e-208 Batterijcapaciteit: 50 kWh Batterijgarantie: 8 jaar of 160.000 kilometer Prijs: vanaf € 35.250 Actieradius: circa 340 kilometer Slogan: #unboringthefuture

Lees ook: