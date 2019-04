Bij boer Boon mogen de vleeskalfjes wel naar buiten

Kalveren, zegt boer Bart Boon uit het Gelderse Wekerom, kun je vergelijken met schoolkinderen. Een groep van dezelfde leeftijd noem je een klas, en zodra ze naar buiten mogen, beginnen ze te rennen en te springen en te stoeien.

Het beeld van koeien die hupsend de wei in gaan, is bekend. Sinds een paar jaar organiseren veel boeren een speciaal moment in de lente om het publiek te laten zien dat het weideseizoen weer begint. Maar, zegt veearts Frederieke Schouten van de stichting Dier & Recht: dit pr-moment van de zuivelsector is maar een déél van de werkelijkheid. Buiten beeld blijft het lot van de kalveren van deze dansende koeien. Vooral als die kalveren stiertjes zijn. “Weten mensen wel dat de zonen van weidekoeien allemaal in stallen op roostervloeren staan? Dat ze geen gras mogen eten omdat dat teveel ijzer bevat? Ik vermoed van niet.”

Boer Boon legt uit: “Om melk te geven, moet een koe een kalf krijgen. Als het kalf een stier is, heeft een boer er weinig aan, omdat die later geen melk geeft. Dus gaan de stiertjes weg. Ze worden op een ander bedrijf vetgemest en daarna geslacht.” Ze hebben dan ongeveer een jaar geleefd en zijn zo’n 200 kilo zwaar geworden.

Boon (werkschoenen aan de voeten, een ruitjeshemd onder zijn fleecejack) vindt net als veearts Schouten de omstandigheden in de Nederlandse kalvermesterij doorgaans slecht: te weinig ruimte per dier, geen of weinig daglicht, nooit naar buiten. Nederland telt ruim 1500 vleeskalverbedrijven, die anderhalf miljoen stiertjes naar de slacht brengen, samen met hun zusjes die voor een carrière als melkkoe niet in de wieg gelegd zijn.

Bitterbal

Ook bij Boon zijn de kalveren geen lang leven beschoren, geeft hij van harte toe. Hij laat ze slachten en verwerkt de karkassen daarna zelf tot braadstuk, bavette of bitterbal, met het biologisch keurmerk. “Wat ik wil”, zegt Boon, “is dat mensen begrijpen wat de consequentie is van hun wens om melk te drinken. Dat het ervoor zorgt dat er stiertjes worden geboren, die worden behandeld als een bijproduct.”

Veearts Schouten: “Wat ons betreft eten we over een paar jaar in Nederland alleen nog kalfsvlees van dieren die in de wei hebben mogen lopen, en die ’s winters in het stro mogen liggen in plaats van hun leven en hun knieën te slijten op betonnen of houten roostervloeren. Een grazer die niet mag grazen, dat vind ik bizar.”

In de wei in Wekerom bespringt een enkel stiertje een soortgenoot. Anderen zetten de koppen tegen elkaar om te kijken wie de sterkste is. “Zodra ze buiten zijn, willen ze opnieuw de hiërarchie bepalen”, zegt Bart Boon. “Net als op het schoolplein.”