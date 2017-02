Bewoners zijn aan zet bij de ban op aardgas

Het nieuwtje over het verdwijnen van aardgas levert nog weinig vrolijke gezichten op, tijdens een ronde langs de deuren in de Arnhemse Spijkerbuurt. “Kunnen ze niet ergens anders beginnen?”, zegt een bewoner van de Prins Hendrikstraat vanuit zijn portiek. “Dan kunnen ze dit monumentale pand uit 1880 lekker met rust laten.” Hij sluit zijn voordeur.

Het koppel Miriam Bakker (72) en Ditte Wessels (79) uit de naastgelegen Spijkerstraat snapt zo’n eerste reactie best. “Ik heb er begrip voor”, zegt Bakker in de woonkamer met vier meter hoge plafonds. “Je vraagt je in eerste instantie toch af: wat betekent het om van het aardgas af te stappen? Wat gaat het me kosten, en moet er gebroken worden om nieuwe leidingen te leggen?”

Op zulke vragen heeft de gemeente Arnhem nog geen antwoord. Maar dát aardgas, een fossiele brandstof die CO2-uitstoot, verdwijnt staat vast. Te beginnen in de Spijkerbuurt en de wijk Immerloo, waar juist veel flats staan. Arnhem wil in het komende anderhalf jaar spijkers met koppen slaan. Vandaag tekent wethouder Anja Haga (ChristenUnie) daar een overeenkomst over met de lokale energienetbeheerder Alliander.

Bakker en Wessels denken dat de meeste bewoners in de Spijkerwijk, waaronder veel ouderen en studenten, zich constructief zullen opstellen. De betrokkenheid in de buurt is groot. Een aantal actieve bewoners is al druk bezig met duurzaamheid, zoals via het populaire wijkproject voor zonnepanelen ‘Spijker Energie’. Wessels denkt verder aan een eerdere wijkactie, voor meer plantenbakken en voor de aanleg van gezamenlijke buurttuintjes. “Er zit groene actiebereidheid in de Spijkerbuurt.” In buurthuis de Lommerd zijn buurtbewoners enthousiast over duurzaam wonen in de wijk.

Wessels, een ‘echte Spijker’, die al dertig jaar in de buurt woont, valt haar partner direct bij. “Precies ja, want anders halen we toch zeker de klimaatdoelen van ‘Parijs’ nooit?” Nu het er toch van moet komen, zeggen ze aardgas het liefst zo vlug mogelijk vaarwel. Dat ze dan op inductie (stroom) moeten gaan koken in plaats van hun huidige gaspitten, vinden ze best. “Gewoon een kwestie van wennen.”

Die belofte moet Arnhem dan ook écht nakomen, vinden Bakker en Wessel. Welk besluit er ook valt, ze staan open voor een nieuw, duurzaam verwarmingssysteem in hun huis, waar ze nu zeven jaar samenwonen. De houtkachel in de woonkamer is comfortabel, maar milieutechnisch eigenlijk niet zo verantwoord. Spaarlampen en groene stroom gebruiken ze wel al, maar ze weten dat dit niet genoeg zoden aan de dijk zet. “Er is veel meer schone energie nodig, daar moet iedereen aan meehelpen.”

De ‘Arnhemse methode’, zo noemen ze hun aanpak nu al. In plaats van het opleggen van een politieke keuze over de nieuwe, duurzame energievoorziening, wil wethouder Haga bewoners de regie geven. Arnhem gaat ‘wijkteams’ de buurt in sturen om ideeën te oogsten. Daarna volgen keuzes over de techniek en de kosten, zegt een woordvoerder van de gemeente. Alles ‘in samenspraak’ met de wijk.

Stadsverwarming

Dit klinkt bemoedigend voor het initiatief om aardgas in te ruilen voor een schoner alternatief, zoals warmtepompen op elektriciteit of de aanleg van een warmtenetwerk. Maar wat zou eigenlijk de beste vervangende techniek zijn? Na die vraag valt er een lange stilte. “Het zal in elk geval iets worden met elektriciteit in plaats van gas”, weet Bakker.

Duurzaam wonen moet wel betaalbaar blijven Miriam Bakker en Ditte Wessels

Wat te denken van stadsverwarming, waarbij warmte van bijvoorbeeld de afvalverbrandingsinstallatie in Duiven de hele buurt van hitte kan voorzien via ondergrondse buizen? Dat klinkt prima, vinden ze. “Hoewel, afvalverbranding, hoe groen is dat?”, vraagt Wessels zich af. Een andere optie: een flinke warmtepomp plaatsen, die met stroom de ruimtes verwarmt. Dat kan, maar duurzaam wonen moet wel betaalbaar blijven, zeggen Bakker en Wessels. Een gemeentelijke financieringsregeling, dat zou mooi zijn. “We zijn aardig op leeftijd. Hoe lang wonen we hier nog? We willen geen fortuin investeren in een nieuw verwarmingssysteem.” Ze hebben zelf al eens overwogen om een duurzamere ketel in huis te halen. Eén die draait op gas én stroom, een hybride warmtepomp. “Dat was schreeuwend duur”, zegt Wessels. “En het was zo’n grote installatie. Waar zet je zo’n gevaarte neer?”

Dit soort praktische punten, daar moet volgens haar speciale aandacht voor zijn bij het ‘afkicken’ van het aardgas. Ook vindt het duo dat er hulp moet komen voor ouderen, als er klussen in het huis nodig zijn voor aanleg van een duurzaam energiesysteem. Bakker: “En er moet ook wel rekening worden gehouden met de authentieke details in de huizen van deze buurt. Dat zal in de Spijkerbuurt echt nog wel een issue worden bij het duurzaam maken.” Ze wijst op de openslaande deuren, tussen de woonkamer aan de achtertuin. “Die hebben de oorspronkelijke kozijnen nog, met enkel glas.”