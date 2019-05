Bevrijdingsfestivals puzzelen: welke beker is het meest milieuvriendelijk?

Bevrijdingsfestival Den Haag verduurzaamt, ziet af van bewaarbekers en gaat weer over op (recyclebare) wegwerpbekers, meldt de organisatie. In Den Bosch is het net andersom: dit jaar tappen de Brabanders drankjes voor het eerst in herbruikbare hard cups. De reden? ‘Omdat wij om het milieu geven’, zo staat te lezen op de website.

Lees verder na de advertentie

Bevrijdingsfestivals in Nederland willen graag vergroenen. Op vrijwel iedere site staat wel iets beschreven over duurzaamheid en plasticgebruik. Toch tapt ieder festival zijn cola, wijn en bier morgen in een andere beker.

“Iedereen is nog aan het zoeken”, erkent de Haagse festivaldirecteur Robert-Jan Rueb. “Als herbruikbare harde bekers worden gescheiden is dat denk ik de duurzaamste oplossing. Maar onze ervaring is dat de bekers toch bij mensen thuis in het vuilnis belanden, en vervolgens verbrand worden. Dat is niet groen.”

De Hagenaren besloten over te stappen op wegwerpplastic. Tijdens en na het festival worden de tienduizenden pet-bekers ingezameld, gezuiverd van restafval en tenslotte opnieuw gerecycled.

Wegwerpplastic lijkt ons op dit moment de beste oplossing Robert-Jan Rueb, directeur Bevrijdingsfestival Den Haag

Puzzelen Voorgaande jaren werden de harde bekers op locatie gespoeld en opnieuw volgeschonken. Vooraf moest een bezoeker voor zo’n beker statiegeld betalen. “Hard cups zorgen voor meer handelingen en kosten onze gasten extra geld. Wegwerpplastic lijkt ons op dit moment de beste oplossing”, zegt Rueb. “Ondertussen bemoeien bierbrouwers zich ook met plasticgebruik. Organisaties zijn nog aan het puzzelen.” Het bevrijdingsfeest in Zoetermeer gooit het weer over een andere boeg: daar zijn de bekers dit jaar helemaal niet van plastic, maar gemaakt van het biologisch afbreekbare Poly Lactic Acid (PLA). Het composteerbare bioplastic bestaat uit restproducten van mais en suikerriet. Bekertjes worden kapot getrapt, zijn smerig en het plastic vermengt zich met ander afval Ruud Steggerda van organisator Floravontuur Promotie Zoetermeer Bij wijze van proef gebruikt het festival morgen PLA, nadat de gemeente Zoetermeer besloot wegwerpplastic per 2020 te verbieden. “Plastic bekers zijn in het verleden minder een issue geweest”, zegt Ruud Steggerda van organisator Floravontuur Promotie Zoetermeer. Floravontuur coördineert de evenementenagenda in de stad en zoekt naar een oplossing voor het recyclebare wegwerpplastic, dat nota bene gewoon in de verbrandingsoven verdween. “Bekertjes worden kapot getrapt, zijn smerig en het plastic vermengt zich met ander afval. Dus werd het afgevoerd.” Steggerda ziet een toekomst voor herbruikbare bekers. “Voor ons zijn hard cups dit jaar logistiek niet haalbaar. Maar als we ze kunnen huren en ze achteraf apart gespoeld en opnieuw uitgeleend worden, dan is dat een enorme stap vooruit.”

Lees ook: