Betoverend simpele bloemen spectaculair in beeld gebracht

Foto's van bloemen saai en tuttig? Niet bij kunstenaar Elspeth Diederix. Die steekt zonnebloemen in de fik en fotografeert ze als ze letterlijk vlammend geel zijn. Of ze legt een vergeet-mij-nietje en een gebroken hartje op een schijf die ze razendsnel laat ronddraaien. Met als resultaat een mysterieus abstract beeld van roze en blauwe kleurvlakken die in elkaar vervloeien. En de bloemkelkjes van een sneeuwklokje veranderen als zij haar camera erop richt, in wit opgloeiende lampekapjes. Zonder photoshop krijgt ze dat voor elkaar. Ze experimenteert met belichting en sluitertijden en ensceneert haar stillevens zo dat de bloemen uit een andere, betoverende werkelijkheid lijken te komen.

Behalve fotograaf is Diederix (1971) ook hovenier die haar eigen bloemen kweekt. Daarnaast duikt ze om ook de plantenwereld onder water te fotograferen. Op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam zijn nu voor het eerst haar foto's te zien van wat er onder water allemaal groeit en bloeit. Als de waterplanten naar haar zin te weinig kronkelen, schroomt ze niet om spaghetti in het water te gooien, waarbij je je als kijker afvraagt wat de planten zijn en wat de pastaslierten.

De bloemkelkjes van een sneeuwklokje veranderen in wit opgloeiende lampekapjes. Daaronder 'Miracle' en 'Colorshape'. © Elspeth Diederix

De tentoonstelling moet de bezoeker het gevoel geven door de verschillende tuinen van Diederix te dwalen. Dat begint al op het voorplein, waar de kunstenaar bakken heeft neergezet met onder meer oostindische kers en kleurrijke klimplanten als lathyrus. Ze presenteert het als een satelliettuin van haar voor het publiek toegankelijke tuin (The Miracle Garden) in het Erasmuspark in Amsterdam. De foto's die ze daar maakt hangt ze ook als posters in de stad om zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van de schoonheid van bloemen en planten. Door de extreme droogte is het niet de bloemrijke entree tot het museum geworden die Diederix zich ervan had voorgesteld. De lathyrus staat zielig weg te kwijnen.

Beeldentuin De tuinwandeling binnen start in een 'beeldentuin', waarin de kunstenaar haar eigen foto's intuïtief op kleur of vorm heeft gecombineerd met werken uit de museumcollectie van onder meer Daan van Golden en Carel Visser. Verrassender is de volgende 'tuin' waarin ze haar experimenten met planten en bloemen in de tuin en kas bij haar atelier laat zien. Op meer dan honderd schitterende foto's, waar bezoekers gewoon doorheen mogen bladeren, toont ze bloemen zoals je ze zelden ziet. Ze tovert met belichting, zoomt in op het fijnste bladnerfje en schroomt niet om tulpen met streepjes of exotische patroontjes te decoreren. De distelbloem gaf ze een verfbadje. © Elspeth Diederix

Onderwatertuin Haar passie voor bloemen en planten strekt zich inmiddels ook uit tot de wereld onder water. Via haar foto's laat ze zien wat daar allemaal kronkelt en groeit. Als het aan haar ligt krijgt Nederland naast alle parken en botanische tuinen ook een 'onderwatertuin'. Ze heeft er al een ontwerp voor gemaakt. Voor de tentoonstelling bouwde ze in een groot aquarium een woud van grillige sculpturen die deels boven het water uit steken. Met hun ruwe oppervlak zullen ze na verloop van tijd helemaal begroeid raken met waterplanten en schelpen. Daardoor ontstaat een soort tuin waar - net als de visjes die er nu rondzwemmen - mensen doorheen kunnen zweven. Die eerste Europese onderwatersculptuurtuin zou volgens Diederix in de Zeeuwse wateren moeten komen.

Kamerplanten stallen Vakantiegangers kunnen tijdens de tentoonstelling van Elspeth Diederix hun kamerplant gratis in het Schiedamse museum stallen. Er staan al enkele tientallen exemplaren, allemaal met een kaartje met verzorgingstips eraan. 'Eén keer per week een plens water en een donkere plek'. Of 'Elke dag een klein beetje water en veel liefde'. Planten - niet hoger dan 60 cm en vrij van ongedierte - kunnen zonder afspraak worden afgegeven bij de informatiebalie. De tuinen van Elspeth Diederix, t/m 30 september in Stedelijk Museum Schiedam.

★★★★

