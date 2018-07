Betonakkoord moet de sector verduurzamen, maar dat is nog niet zo makkelijk

Die afspraken staan in het beton­akkoord dat vandaag wordt ondertekend door opdrachtgevers, bouwbedrijven en betonproducenten. Onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, Strukton en Bam zetten hun handtekening, evenals enkele ministeries. Over het betonakkoord is twee jaar onderhandeld. In totaal doen 47 partijen mee.

Verduurzamen is belangrijk voor de sector: in Nederland wordt elk jaar 15 miljoen kubieke meter nieuw beton gebruikt, jaarlijks veroorzaakt de productie ervan een uitstoot van 3,7 megaton CO2. Dat is 2 procent van de nationale uitstoot.

Een duurzaam alternatief voor cement is vliegas, een restproduct van ko­len­cen­tra­les. Maar veel kolencentrales sluiten

Er komt toezicht op de naleving van dit akkoord onder leiding van oud-minister van vrom Jacqueline Cramer, al is dat niet helemaal bindend. Wat dat betreft heeft de sector geleerd van het verleden: bij de zogeheten Green Deal Beton, die in 2015 na vier jaar afliep en waarin de betonsector al beloofde te verduurzamen, ontbrak zo’n controle. Een deel van de afspraken werd dan ook niet gehaald. Jeannette Baljeu, gedeputeerde in Zuid-Holland voor de VVD die als voorzitter van het akkoord onderhandelde met de betrokken partijen, is positief over de afspraken. “Als bedrijven of afnemers hun twijfels hebben of niet weten hoe ze verder moeten, kunnen ze daarmee bij Cramer aankloppen.”

Te ambitieus Twijfels waren er zeker. Brancheorganisatie Cement- en Betoncentrum noemde het conceptakkoord vorig jaar veel te ambitieus en symbolisch. MVO Nederland, dat het proces leidde, noemde die kritiek ouderwets. De naam van het Cement- en Betoncentrum – na een fusie omgedoopt tot het Betonhuis – staat nu niet op de lijst ondertekenaars, maar die van collegaorganisaties en grote betonbedrijven wel. Het verduurzamen van de betonsector is nog niet zo makkelijk. Volgens Stefan van Uffelen, programmamanager beton bij MVO Nederland, is het streven naar 30 procent reductie in 2030 ambitieus maar haalbaar. Een duurzaam alternatief voor cement, de grootste vervuiler in beton, is vliegas, een restproduct van kolencentrales. Maar hoe meer kolencentrales sluiten om plaats te maken voor groene energie, hoe minder vliegas er voor de betonin­dus­trie beschikbaar is. “Er zijn wel alternatieven voor vliegas, maar die implementeren in de grootschalige betonindustrie is lastig, bovendien moet het wel veilig zijn.”

Gerecycled beton Harde afspraken over innovatie zijn nog niet gemaakt. Niet dat er helemaal niet geïnnoveerd wordt: onlangs lanceerde de Nederlandse onderneming Rutte Groep als eerste ter wereld een methode om cement terug te winnen uit beton en daarmee nieuw beton te maken. De minimumeis van 5 procent gerecycled materiaal in nieuw geproduceerd beton is een grote doorbraak, zegt Van Uffelen. “We kunnen wel een hoger percentage eisen, maar dan moet er voldoende sloopmateriaal zijn.” 100 procent gerecycled beton is dan ook lastig. “Er wordt nog altijd meer gebouwd dan gesloopt, dus er is niet genoeg afval”, legt Van Uffelen uit. “Als alle reststromen gerecycled worden, zoals in 2030 de bedoeling is, is 15 tot 20 procent van al het nieuwe beton gerecycled.”

