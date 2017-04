Bestelbusje vaak zware luchtvervuiler

Dat blijkt uit informatie van het CBS, die vandaag werden gepresenteerd door Natuur en Milieu. De oorzaak is dat bestelauto’s vrijwel allemaal rijden op diesel en door belastingmaatregelen relatief goedkoop zijn. Ruim de helft van de busjes is van voor 2011 en heeft geen roetfilter. Hierdoor is hun bijdrage aan luchtvervuiling buitenproportioneel hoog, stelt Natuur en Milieu.

Lees verder na de advertentie

Uitstoot De uitstoot van fijnstof door bestelauto’s – waartoe ook bestelpersonenauto’s worden gerekend - nam sinds 1990 weliswaar af, maar bij andere vervoersmiddelen – personenauto’s, vrachtwagens, bussen – was die reductie veel groter. Zo steeg per saldo het aandeel van bestelauto’s in de fijnstof-uitstoot van 24 (1990) naar 40 procent (2015). In dezelfde periode steeg ook de kooldioxide-uitstoot door bestelauto’s fors, met liefst 80 procent, terwijl de stikstofemissie maar met 13 procent afnam. De totale stikstofemissie van het wegverkeer daalde sinds 1990 met 70 procent. Fijnstof en stikstof zijn slecht voor het milieu en de volksgezondheid. Het RIVM berekende eerder dat jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter leven door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. Natuur & Milieu wil dat het nieuwe kabinet bestelbusjes weer zwaarder gaat belasten en de BPM en RMB weer invoert. De vrijstelling moet alleen worden behouden voor zero-emissie bestelauto’s. Dit creëert een gelijk en eerlijk speelveld. Deze maatregel heeft de meeste gezondheids- en klimaatimpact tegen de laagste overheidskosten.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.