Besluit over zandfabriek in beschermd IJsselmeer uitgesteld

De bussen waren al besteld. Drie touringcars vol boze burgers zouden woensdagavond naar het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure rijden. Maar de gemeente stelt een besluit over de bouw van een zandfabriek in het IJsselmeer uit. Ze wil eerst afwachten wat de ministers Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) en Schouten (landbouw) antwoorden op Kamervragen.

Het plan leidt tot groot protest bij na­tuur­or­ga­ni­sa­ties en bewoners van de Friese IJsselmeerkust

Baggerbedrijf Smals uit Cuijk wil in het IJsselmeer, dat gemiddeld zo’n vier meter diep is, een gebied van ongeveer één bij twee kilometer afgraven tot een onderzeese groeve van 60 meter diep. Daar moet ook een nieuw eiland worden gemaakt, 500 voetbalvelden groot, met daarop een fabriek met loodsen en silo’s. Op het eiland hoopt Smals per jaar twee miljoen ton ‘industriezand’ te produceren, opgeslobberd uit de diepte. Met schepen gaat het zand naar het land.

Petitie Het plan leidt tot groot protest bij natuurorganisaties en bewoners van de Friese IJsselmeerkust. Een petitie tegen de zandwinning is in twee weken tijd meer dan zevenduizend keer ondertekend. In de Tweede Kamer heeft GroenLinks de betrokken ministers gevraagd wat het plan betekent voor het IJsselmeer, dat een beschermd natuurgebied is. Een woordvoerder van de fractie zegt dat GroenLinks zoekt naar manieren om de zandfabriek ‘van tafel’ te krijgen. “De ministers zullen wel antwoorden dat alle procedures zorgvuldig zijn doorlopen”, zegt bestuurslid Auke Wouda van de IJsselmeervereniging, een van de natuurorganisaties die tegen de zandfabriek is. Wouda is verrast dat de gemeente De Fryske Marren, die als laatste groen licht moet geven voor het plan, een besluit uitstelt. “Het lijkt een manier om tegenstanders terug in hun hok te krijgen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat dit een succesje voor ons is. Wij gaan door.” En de bussen? “Het is allemaal al georganiseerd”, zegt Wouda. “Maar het protest gaat nu wel als een nachtkaars uit.”

