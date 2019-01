Bergers kunnen eindelijk aan de slag: de jacht op kapotte zeecontainers is geopend

Twee schepen van bergingsbedrijf Ardent zijn begonnen met het boven water halen van containers boven Terschelling en in de Eemsmond. De berging liep de afgelopen dagen vertraging op vanwege het weer en de onstuimige zee.

In de loop van vrijdagmiddag waren de golven rustig genoeg om de operatie ‘veilig en zinvol’ te maken, zo zegt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Het duurt waarschijnlijk twee maanden, of langer, voor de bergers klaar zijn, zegt hij. De schepen hebben genoeg opslagruimte om weken achtereen afval op te vissen.

Containerschip MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari 291 containers voor de Nederlandse kust. Daarvan zijn er achttien op of dicht bij land aangespoeld en opgeruimd. Twee containers zijn bij wijze van proef eerder geborgen. Met sonar zijn er 220 ‘objecten’ op de zeebodem gevonden. Het is niet bekend of het om hele containers gaat. “Het kan heel goed dat twee objecten samen een container zijn”, zegt De Feijter. Daardoor is onbekend hoeveel containers er nog zoek zijn. Zes onderzoeksschepen speuren nu nog een gebied van 2700 vierkante kilometer af.

Alsnog kapot

Het schip de Atlantic Tonjer is begonnen met het bergen van een losse container in de Eemsmond. Die moet eerst, omdat hij in de weg ligt in de vaargeul. Boven Terschelling haalt bergingsschip de Geosund ondertussen eerst alle kapotte containers en losse lading naar boven. Dat gebeurt met een grote grijper met camera’s erop. Op het dek rijdt een kraan op rupsbanden rond, die het afval netjes scheidt en in verschillende containers gooit. Vissersschepen liggen eromheen, die het afval dat uit de grijper valt meteen opvissen.

De Atlantic Tonjer is een van de schepen overboord geslagen containers bergt in de Noordzee en Waddenzee. © AP/Kustwacht Nederland

Hele containers blijven nog even liggen. Zij kunnen niet met de grijper worden opgetakeld. “Dan bestaat de kans dat je ze alsnog kapot knijpt en dat rommel zich verspreidt”, legt De Feijter uit. Die komen daarom later met een hijswerktuig naar boven. “Mocht dat niet lukken, dan moeten duikers er spanbanden omheen leggen. Maar dat doen we liever niet. Dat is het gevaarlijkste onderdeel van de operatie”, zegt De Feijter.

Twee van de containers op de zeebodem bevatten gevaarlijke stoffen: een is geladen met 1400 kilo aan lithium-ion-batterijen, een andere met dibenzoylperoxide, een grondstof voor de farmaceutische industrie. Het is bekend dat die tweede container is opengegaan, want er zijn losse zakken met de stof gevonden. Het middel is giftig voor zeeleven en kan bij mensen zorgen voor irritatie aan huid en luchtwegen. Het is volgens De Feijter niet mogelijk om deze containers met voorrang te traceren. De berger ziet pas bij het omhooghalen wat hij precies beet heeft. “Het streven is om alle verloren containers boven water te halen, maar dat zal niet makkelijk zijn”, zegt De Feijter. Alles wat achterblijft, is een potentieel gevaar voor de scheepvaart en voor het milieu.