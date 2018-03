Berenmoeder vindt manier om jagers te misleiden

De mens pleegt niet alleen roofbouw op de natuur, hij gooit ook eeuwenoude evolutionaire processen overhoop. Door overbevissing is de volwassen haring of makreel een stuk kleiner geworden en doordat jagers een voorkeur hebben voor grote geweien of slagtanden, hebben dieren met een bescheidener uitrusting de overhand gekregen.

Maar ook als de grootte van de mazen of de ijdelheid van de jager geen rol speelt, stuurt de mens de natuurlijke selectie bij. Meestal reageert de natuur op dat gejaag door de reproductie op te voeren. De vrouwen krijgen eerder en vaker jongen, en hebben ze korter onder hun hoede. Je kunt er met al die schutters niet vroeg genoeg bij zijn. Niet dat de dieren zo redeneren, maar deze strategie biedt de meeste kansen.

De gewijzigde strategie - langdurige zorg - hoeft geen effect te hebben op de grootte van de populatie

De selectiedruk ligt bij de Zweedse bruine beer net iets anders. Het is sinds 1986 verboden een moeder of haar jong te schieten. Dan is het nog altijd voordelig - evolutionair gezien dan - om voor veel nageslacht te zorgen, dachten Noorse en Canadese biologen. De jagers doden immers nog steeds volwassen mannen en kinderloze vrouwen zodat het zaak blijft om veel beren op de wereld te zetten. Bovendien, het jong mag dan wel varen bij een lange opvoeding, het kost zijn moeder veel energie waar ze vroeg of laat de prijs voor betaalt.

Omdat Zweden nauwgezet bijhoudt hoe het met de beren is gesteld, konden de biologen dit idee in de praktijk testen. Uit die statistieken bleek dat dertig jaar geleden elk jong maar kort bij moeder bleef, anderhalf jaar gemiddeld. Maar halverwege de jaren negentig kwam daar verandering in en tegenwoordig houdt een kwart van de moeders hun jongen tweeënhalf jaar bij zich.