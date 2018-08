Begrafenis voor een doodgraver

Dan moeten er wel twee individuen aanwezig zijn, een vrouwtje en een mannetje. Indien er meer mannetjes op een kreng afkomen, gaan ze erom vechten.

Die beestjes heten doodgravers omdat ze doden begraven en ze heten aaskevers omdat ze dode dieren eten. Het eerste klopt, het tweede klopt ten dele. Ze lusten wel een hapje van het dode dier waarin ze hun eieren leggen, maar meer nog jagen ze op de vliegenmaden die van dode dieren smullen.

Nadat ik een foto nam voor bij dit verhaaltje heb ik de doodgraver begraven

Na de paring moet het mannetje opzouten en waakt het vrouwtje over de kraamkamers met eitjes. Die komen na ongeveer een week uit, waarna moeder ze met welluidend getjirp uit het rottende kadaver lokt, als een rattenvanger van Hamelen. Moeder voert haar larfjes voorgekauwde maden of eventueel hapjes lijk, en na een stuk of vijf dagen van intensieve kraamzorg kruipen de larven in de bodem, waar ze al vrij snel verpoppen, om als kever bovengronds te verschijnen.