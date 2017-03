Bedrijven voelen groene energie

In groenomrande paginagrote advertenties in de dagbladen stond deze week een ‘Oproep aan het nieuwe kabinet’. Dat moet ‘snel naar 100 procent schone energie uit Nederland’: in 2030 moet de klus geklaard zijn. Stel een ‘Energiecommissie’ in en maak een Deltaplan. Aanbevolen door de altijd actieve duurzame BN’ers: Herman Wijffels, Marjan Minnesma van Urgenda, cabaretier Dolf Jansen, tuinman Lodewijk Hoekstra. Je kunt er een digitale handtekening onder zetten, duizenden deden dat de afgelopen dagen.

Klimaat en energie liggen plots op de onderhandelingstafel. Een meerderheidskabinet is nauwelijks denkbaar zonder minstens één van de ‘groene’ partijen D66, GroenLinks en ChristenUnie. En die zullen hun kiezers niet willen teleurstellen, zij willen snel richting een duurzaam Nederland. Aan de andere kant staan VVD en CDA die in de campagne weinig woorden vuil maakten aan het onderwerp en met hun programma vooral rood scoorden op de talloze groene ranglijstjes. Het lijkt ouderwets links versus rechts. Links is voor veel steviger klimaatbeleid, hardere afspraken, rechts staat op de rem, waarom voorop lopen?

De regeringsvariant die nu op tafel ligt heeft de naam ‘groenrechts’ gekregen: groen samen met rechts. Beetje gekke term eigenlijk, alsof rechts niet groen kan zijn. Onzin, vinden de initiatiefnemers van de oproep voor een ‘Energiecommisie’. De - gigantische - opgave om binnen afzienbare tijd volledig over te schakelen op duurzame energie moet juist ver weg blijven van de traditionele politieke tegenstellingen.

“Een gedepolitiseerde aanpak is nodig”, stellen ze. “De Nationale Energiecommissie is van ons allemaal. Die commissie staat boven de politiek - en werkt samen met inwoners, onderwijs, overheid, bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.”

Het voorstel bouwt voort op de actie in de verkiezingscampagne: ‘Klimaat is niet links of rechts’, op poten gezet door Urgenda. Op grote billboards waren niet alleen die bekende duurzame Nederlanders te zien, maar ook de aanvoerders van DSM, Unilever en Philips, Feike Sijbesma, Paul Polman en Frans van Houten. Kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven die pleiten voor een ambitieus klimaatbeleid en waar echt geen groen zweverig of utopistisch etiket op te plakken is.

Deltaplan

Zulke labels zijn al helemaal niet van toepassing op werkgeversorganisatie VNO-NCW. Toch pleitte die daags na 15 maart samen met MKB Nederland en de boerenorganisatie LTO voor een ‘sterke, duurzame, inclusieve economie’. Anders dan voorheen schrikken de ondernemers niet van GroenLinks. “GroenLinks krijgt niet voor niets zoveel stemmen”, constateerde VNO-voorzitter Hans de Boer over een mogelijk groen kabinet tegenover de NOS. In ‘tip 1 voor de formatie’ valt op de site van de club te lezen: ‘de energieproductie kan en moet veel groener’.

VNO-NCW liep lange tijd niet bepaald voorop met duurzaamheid. Om de boel meer aan te zwengelen is daarom in 2010 De Groene Zaak opgericht, een alternatief ondernemersplatform. Maar inmiddels heeft de werkgeversclub de koers verlegd. Het lanceerde het plan NL Next Level, waarin enorme investeringen in de energietransitie worden bepleit. Ook hier het toverwoord ‘Deltaplan’: groots, maar apolitiek. Samen de schouders eronder, laat Nederland weer voorop lopen. Of zoals het in de oproep voor de Energiecommissie heet: ‘Groen Hollands vernuft’.

De stad Den Haag heeft net een ‘klimaatburgemeester’ van VVD-huize benoemd

Waar wacht men in Den Haag nog op, is de gedachte bij zoveel goede moed. Zet dat ‘groenrechtse’, of hoe het dan ook te noemen, kabinet maar in elkaar. Het bedrijfsleven is er klaar voor. Acht Nederlandse multinationals werken ook al samen in de in 2012 opgerichte Dutch Sustainable Growth Coalition. En riep niet zelfs de Rotterdamse haven, samen met onder meer Siemens en Shell, vorig jaar om een Klimaatwet?

Er zijn bovendien in de samenleving vele lokale duurzame energieprojecten, gemeenten zijn druk bezig met duurzaam beleid. De stad Den Haag heeft net een ‘klimaatburgemeester’ van VVD-huize benoemd. Pauline Krikke vindt het namelijk één van de twee grote prioriteiten. “Het thema klimaatverandering hoort bij de stad van Vrede en Recht”, zei ze deze week.

Tekst loopt door onder illustratie.

© Nanne Meulendijks

Alsof dat nog niet genoeg is, komt de als conservatief bekendstaande bouwsector volgende week met een ‘revolutionair’ plan om onder meer de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. Was de club Bouwend Nederland onder leiding van CDA’er Maxime Verhagen tot nog toe niet op een erg duurzame koers te betrappen, onder leiding van ex-VNO’er Bernard Wientjes gooit de door het vorige kabinet ingestelde ‘Taskforce Bouw’ het over een hele andere boeg. De beuk erin dus.

De urgentie is dan ook groot. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord, in december 2015 in Parijs gesloten. De opwarming van de aarde moet volgens bijna tweehonderd landen aan het eind van deze eeuw onder de twee graden blijven, liefst richting maximaal 1,5 graad. Nederland blijft, zoals bekend, achter bij andere Europese landen. Daarbij: het Energie-akkoord loopt tot 2023, wat daarna?

Links zal zich ermee moeten verzoenen dat het grote bedrijfsleven een sleutel is voor het bereiken van de kli­maat­doel­stel­lin­gen

Toch zijn er, ondanks de roep om een apolitiek Deltaplan, nog wel wat tegenstellingen te overbruggen. Eén ervan heet ‘overheid’. Het bedrijfsleven verheugt zich op miljardeninvesteringen in hernieuwbare energie, de bouw en duurzaamheid. Maar het is niet helemaal voor niks dat de aanvoerders van ondernemend Nederland voor majeure stappen zijn. Er gloren grote potten geld. Die komen alleen niet vanzelf los.