Bedrijfsbonzen brainstormen over klimaat in hol van de leeuw

Reisbureaus bieden het aan als luxe trip. Maar voor een groep bestuurders van grote Nederlandse bedrijven geldt het als ‘werkexpeditie’. Deze week zeilen ze, samen met wetenschappers, een paar dagen bij Spitsbergen. Op een grote driemaster, de ‘Rembrandt van Rijn’, vaart het gezelschap van zesenzestig personen van Long­yearbyen naar Kongsfjord.

Bonzen van onder meer de Nederlandse Spoorwegen, Schiphol, Enexis, ING, Gasunie, Arcadis en het Rotterdamse havenbedrijf zijn present, in de groep van zogenoemde ‘captains of industry’. Televisiemakers van NOS en EO zijn erbij, om te filmen in het Noordpoolgebied, dat door de opwarming van de aarde alsmaar meer ijs en sneeuw verliest.

Haast nergens op aarde is het effect van kli­maat­ver­an­de­ring zo duidelijk zichtbaar

Het gletsjergebied staat – behalve om de nog altijd imponerende natuurpracht – bekend als dé graadmeter voor klimaatverandering. Haast nergens op aarde is het effect van klimaatverandering zo duidelijk zichtbaar. Gletsjers kalven er af, vlaktes raken ijsvrij, er valt geen sneeuw meer maar regen.

Het initiatief voor de speciale expeditie door de Noordelijke IJszee komt van klimaatjournaliste en onderzoeker Bernice Notenboom, de nummer 3 in de duurzame 100 van Trouw. Ze was net terug van een poolexpeditie, waarbij ze afgelopen maand zo’n 1250 sneeuwmetingen deed op de 240 kilometer ijs tussen de 88ste en de 90ste breedtegraad. Dat deed ze in opdracht van de ruimtevaartorganisaties ESA en NASA. Op ski’s trotseerde ze barre omstandigheden, om met twee collega-onderzoekers zelf vast te stellen wat al gevreesd werd: sneeuwpakken en ijslagen slinken in steeds hoger tempo. Onderzoek in opdracht van het internationale Arctische Raad wees afgelopen week nog uit dat de Noordelijke IJszee binnen twintig jaar al goeddeels ijsvrij kan zijn door oplopende temperatuur. Tien jaar eerder dan gedacht.

Meer actie Notenboom wil de topmannen en -vrouwen die mee zijn op de expeditie met hun neus op de feiten drukken. Als ze in een paar dagen een indruk krijgen van de bedreigende veranderingen in het poolgebied, hoopt zij, zullen ze meer actie nemen om het broeikasgas CO2 uit de lucht te houden. Klimaatverandering komt volgens de wetenschappelijke consensus door CO2-uitstoot, voor een groot deel verzaakt door menselijke activiteiten. Wat staat er verder op het programma tijdens de vierdaagse tocht? Expert Mark Drinkwater van ESA is mee op expeditie om uitleg te geven over klimaatverandering in het gebied. Hij liet vandaag zien hoe dobberende ijsschotsen letterlijk ten onder dreigen gaan aan het opwarmende zeewater. Ze nemen een kijkje bij het meetstation Svalbad. Daar worden de opnames van zeker tien satellieten gebundeld tot één actuele weergave van de meteorologische situatie in het poolgebied. Ondanks de zorgwekkende aanleiding, lijkt de expeditie in het poolgebied ook gewoon een intrigerende reisgelegenheid. De deelnemers hopen vogels, walrussen en ijsberen te kunnen spotten. NOS-weerman Peter Kuipers Munneke kreeg op twitter de reactie van RTL4-collega Helga van Leur: ‘Neem me de volgende keer mee, please!’. Met een knipoogje, dat wel. Ergens komt het vreemd over, dat de bestuurders uit het bedrijfsleven naar het poolgebied vliegen, om daar deel te nemen aan de zeilexpeditie. Twijfelden ze nog aan de ernst van het klimaatprobleem? Niet als je de ronkende statements moet geloven, over het belang van een schonere economie. De organisatie van Notenboom zelf noemt de expeditie, betaald met geld van bedrijfssponsors als ING, een ‘symbolische tocht’. Het belang van de tocht zou vooral liggen in het ‘schoolreisprincipe’. Want een situatie écht zien, dat is toch anders dan een PowerPointpresentatie bekijken in een duffe vergaderzaal. Creativiteit moet erdoor loskomen, samenwerkingsvormen ontspruiten. Kijk maar naar geclaimde succes van het jaarlijkse duurzame festival Springtij op het Waddeneiland Terschelling. Daar kruipen ondernemers in vrijetijdskostuum, bij elkaar om informeler te spreken over complexe problemen. Voor de tocht bij Spitsbergen staan allerlei brainstormsessies en discussies over verantwoord ondernemen op het programma.

