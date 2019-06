Bayer belooft beterschap bij bestrijdingsmiddel

’s Werelds grootste producent van zaden en bestrijdingsmiddelen zegt de komende tien jaar 5 miljard euro te besteden aan een zoektocht voor een ‘gezonder’ bestrijdingsmiddel. Maar Bayer blijft ook glyfosaat toepassen. “Dat zal een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw en in ons pakket van producten”, zo stelt het concern.

Ook maakte Bayer bekend dat het duurzamer wil gaan opereren en opener wil zijn over zijn manier van werken. De milieubelasting van zijn producten voor de landbouw moet in tien jaar tijd met 30 procent omlaag. Bayer denkt dat te bereiken door de toepassing van nieuwe technieken, het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen en ‘precisielandbouw’: per onderdeel van een perceel precies de juiste hoeveelheid water, meststoffen en pesticiden gebruiken.

Verder nodigt Bayer wetenschappers, milieuorganisaties en journalisten uit om mee te kijken met de nieuwe vergunningaanvraag voor glyfosaat. In 2017 verlengde de Europese Commissie de vergunning voor een periode van vijf jaar. In 2022 loopt die af. Bayer mikt op verlenging. Het bedrijf wil ook een duurzaamheidsraad oprichten, waarin experts en ‘betrokkenen’ zitting nemen en vernieuwende ideeën kunnen opperen.

De plannen zijn een reactie op de kritiek die Bayer, ook bekend om zijn medicijnen, het afgelopen jaar heeft gekregen. In 2018 nam het voor 63 miljard dollar het Amerikaanse Monsanto over, producent van genetisch veranderde zaden én van het bestrijdingsmiddel Roundup. Niet lang daarna veroordeelde een Amerikaanse jury Bayer tot betaling van bijna 79 miljoen dollar aan een terreinknecht die een zeldzame vorm van lymfeklierkanker had gekregen. De man weet dat aan Roundup, waarmee hij jaren had gewerkt. De jury ging daarin mee.

Rechtszaken

Ook in twee andere rechtszaken oordeelden jury’s dat Roundup er de oorzaak van was dat mensen kanker hadden gekregen. Er lopen nog zeker 13.400 rechtszaken tegen Bayer. Analisten vermoeden dat Bayer in totaal zo’n 5 miljard dollar aan schadevergoedingen en boetes aan kankerpatiënten zal moeten betalen. De hoogte van de boetes in de genoemde drie rechtszaken moet nog door rechters worden bepaald. Bovendien is Bayer in alle gevallen in hoger beroep gegaan tegen de uitspraken. Het bedrijf ontkent dat glyfosaat kankerverwekkend is en verwijst naar 800 studies waaruit dat volgens het concern blijkt. Roundup is sinds 1974 op de markt en is de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld.

We hebben geluisterd. We hebben geleerd.

Als gevolg van die rechtszaken is het aandeel Bayer in een duikvlucht beland. In een jaar tijd verloor het bijna de helft van zijn waarde. Bayer is nu minder waard dan de 63 miljard dollar die het voor Monsanto betaalde.

Het bedrijf is nu met een tegenoffensief begonnen. Op zijn website meldt Bayer dat er ‘na de aankoop van Monsanto reacties zijn geweest van journalisten, politici, wetenschappers, toezichthouders, consumenten, aandeelhouders, boeren en betrokkenen. We zijn betrokken in discussies over landbouw, voeding, duurzaamheid en biodiversiteit en over de nieuwe omvang en betekenis van ons bedrijf. We hebben vragen gehoord en er zijn zorgen uitgesproken. Die zorgen doen er voor ons toe en we gaan er wat mee doen. Wij moeten veranderen.’ Als aanhef heeft het bericht op de website: ‘We hebben geluisterd. We hebben geleerd.’