Batterijen worden weer een flink stuk kleiner

De race naar steeds betere batterijen is nog niet gestreden, zo blijkt ook nu weer. De afgelopen pakweg 15 jaar is de opslagcapaciteit van batterijen al gestegen van zo'n 100 Wh naar 250 tot 350 Wh per kilo. Daarmee konden elektrische auto's een reëel alternatief worden voor fossiele brandstofslurpers. Maar het moest nog beter om de echte doorbraak te laten plaatsvinden, en die lijkt nu toch wel erg nabij.

Het Amerikaanse bedrijf SolidEnergy claimt nu bijna de 500 Wh per kilo bereikt te hebben en die grens binnenkort nog te kunnen overschrijden. Het is geen loze claim, want ze leveren hun batterijen al voor onder meer drones, en hun technologie bewijst zich dus al in de praktijk.

SolidEnergy is dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Het bedrijf is zes jaar geleden ontstaan als startup van studenten van Harvard/MIT. Het geheim van hun batterij is een combinatie van drie technologieën. Elke technologie op zich heeft een bepaald voordeel maar evenzeer een groot nadeel. De combinatie ervan levert een zogeheten lithium-metaal batterij op die vooral de voordelen heeft.

De batterijen worden al verkocht voor drones die als door­geef­sta­ti­on voor draadloos internet fungeren

De batterijen worden al verkocht, onder de naam Hermes, en SolidEnergy mikt er om te beginnen mee op een bijzondere markt. De batterijen zijn door hun gunstige verhouding tussen capaciteit en gewicht geschikt voor drones die langdurig in de lucht moeten blijven om als doorgeefstation voor draadloos internet te fungeren, aldus het bedrijf. Maar ze kunnen ook heel goed als accu voor elektrische auto's worden ingezet.

Dat ze om te beginnen in bijzondere drones worden ingezet, betekent waarschijnlijk dat ze nog pittig prijzig zijn. Voor auto's moeten de kosten dan nog flink omlaag. Misschien een klus voor Elon Musk en zijn gigafactory om de batterijen door grootschalige productie snel goedkoper te maken?

Het wordt interessant om te zien wie de ener­gie­tran­si­tie in een broodnodige stroom­ver­snel­ling brengt

Op de markt voor elektrische auto's hebben ze hoe dan ook forse concurrentie te verwachten van nieuwe batterijen van LG Chem. Die verschijnen nog dit jaar in de nieuwste versies van de Nissan Leaf en moeten die auto bij gelijk gewicht een anderhalf keer grotere actieradius geven. De batterijen van LG Chem zouden wat prijs betreft bovendien al concurrerend zijn.

Het wordt interessant om de komende maanden te zien wie het hart van de elektrische auto wint en daarmee waarschijnlijk de energietransitie in een broodnodige stroomversnelling brengt.

