Batterij kan CO2 'vangen'

Onder leiding van Hoashen Zhou, die is verbonden aan een Japans onderzoeksinstituut en een Chinese universiteit, werkten de onderzoekers aan lithium-luchtbatterijen. Die worden beschouwd als de batterijen van de toekomst. Ze zijn vergelijkbaar met batterijtjes die in gehoorapparaten worden gebruikt. Maar de chemische processen die zich voltrekken in een lithium-luchtbatterij zijn nog niet volledig opgehelderd. Vandaar de belangstelling van de onderzoekers.

Lees verder na de advertentie

Tot hun verrassing kwam van de kooldioxide slechts tweederde tevoorschijn. De rest bleef achter als vaste koolstof.

Geladen lithiumatomen kunnen in een chemische reactie met verschillende bestanddelen van de buitenlucht energie opleveren. De Aziatische onderzoekers experimenteerden met een systeem waarin dat luchtbestanddeel kooldioxide was, het bekende broeikasgas. In reactie met die CO2 wordt uit lithium een zout gevormd, lithiumcarbonaat, waarbij elektrische energie vrijkomt.

Om de batterij te laden moet dat lithiumcarbonaat terug worden omgezet in de geladen lithiumatomen en in de kooldioxide, waarmee het proces begon. En daar kwam de verrassing: de lithiumdeeltjes kwamen wel tevoorschijn, maar van de kooldioxide slechts tweederde. De rest bleef achter in de vorm van vaste koolstof.

Waar laat je de koolstof? De onderzoekers lijken daarmee een methode op het spoor te zijn voor het omzetten van kooldioxide in vaste koolstof. Een efficiënte methode bovendien, aldus de redactie van Joule, het vakblad waarin de vinding is gepubliceerd. Het goede nieuws heeft wel een keerzijde: de vorming van die vaste koolstof is funest voor je batterij. Om dat te verhelpen moesten de onderzoekers een katalysator toevoegen. Daarmee was hun CO2-vanger weer batterij geworden. Ze kunnen nog niet van twee walletjes tegelijk eten. Bovendien staan de onderzoekers nog voor de vraag of het mechanisme dat ze nu hebben aangetoond met pure CO2 ook kan werken met normale CO2-concentraties in de lucht, die veel lager zijn. Maar dat je CO2 kunt binden door een batterij op te laden, stemt onderzoeksleider Hoashen Zhou vrolijk. Er worden veel systemen ontwikkeld voor de omzetting van CO2, maar die maken van het broeikasgas doorgaans een gas of vloeistof die verder bewerkt moet worden. Het grote voordeel van dit systeem zou zijn dat het pure, vaste koolstof vormt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.