Bas Eickhout (GroenLinks): 'Consumenten moeten de échte prijs van groente, melk en vlees gaan betalen'

Dat durft echter geen enkele politieke partij hardop te zeggen. "Het is een politiek taboe om naar de consument te wijzen’’, aldus Eickhout. "Toch zal dat moeten, willen we in 2020 een gezonder landbouwbeleid krijgen."

Tijdens een debat van de Heimans en Thijsse Stichting over de toekomst van het platteland, pleitte Eickhout zaterdag in Utrecht voor veel krachtiger samenwerking tussen de natuur- en milieulobby en boeren. Het was een opmerkelijke oproep in een gezelschap dat zich grote zorgen maakt over de toekomst van natuur en landschap in Nederland en dat de huidige landbouw en veeteelt ziet als de grootste bedreiging.

Eickhout: "We moeten het systeem samen met de boeren veranderen. Veel boeren willen dat ook, die zitten tegen heug en meug vast in een systeem dat hen dwingt zoveel mogelijk te produceren tegen de laagste prijzen.’’

Volgens Eickhout moet de Europese consument worden heropgevoed en leren dat in de prijs van de kiloknaller, plofkip of goedkope supermarktmelk bij lange na niet alle milieukosten zijn doorberekend. De gevolgen van overbemesting en landbouwgif komen voor rekening van de samenleving.

Kansloos

Voorzitter Frank Berendse van de Heimans en Thijsse stichting, oud-hoogleraar natuurbeheer in Wageningen, pleitte in zijn boek ‘Wilde Apen’ voor een belasting op geïmporteerd veevoer en op het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Landbouwproducten die niet duurzaam zijn geproduceerd worden daardoor flink duurder, terwijl biologisch geteeld vlees, groente en melk juist goedkoper worden. Volgens Eickhout is het een sympathiek voorstel, maar kansloos in Europa omdat Brussel zich niet met het fiscaal beleid in de lidstaten mag bemoeien.

De Europarlementariër vindt dat consumenten de échte prijs van groente, melk en vlees moeten gaan betalen. "Ook wij als politici wijzen in deze discussie heel snel naar de boer. Wij hebben in Europa een systeem gemaakt, dat grote druk legt op de boer. De politiek zit op dit punt muurvast en dat geldt ook voor het maatschappelijke debat. Er is straks in Europa minder geld voor landbouwbeleid en dus zullen de lidstaten proberen om te behouden wat er is. Ruzie over geld is dodelijk voor een wetenschappelijk debat.’’

Volgens Eickhout verandert het landbouwdebat in Europa inmiddels al onder invloed van het klimaatverdrag van Parijs. "Het thema klimaat is niet meer weg te denken in Brussel, dat raakt ook aan de landbouw. Door de klimaatagenda zullen producten in Europa duurder worden. Maar we moeten die discussie veel breder maken en mét de boeren optrekken.’’