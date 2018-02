Ban op subsidie voor olie en gas lijkt zinloos

Het geldt als een hoeksteen voor het Akkoord van Parijs. Als de miljardensubsidie op fossiele brandstoffen werd beëindigd, zouden de klimaatdoelen vanzelf binnen bereik komen. Maar de subsidiestop is geen wondermiddel. Een nieuwe studie laat zien dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 er slechts mondjesmaat door daalt.

Anderhalf jaar geleden, september 2016, spraken de rijke landen, verenigd in de G20, af de subsidies geleidelijk af te schaffen. Daar leken ze toen ook al mee bezig. Ging er in 2013 wereldwijd nog 570 miljard dollar naar fossiele brandstoffen, in 2015 was die geldstroom geslonken tot 330 miljard.

Dat was vermoedelijk geen beleid, schrijft een internationaal team van onderzoekers in Nature, het past namelijk ook in een jarenlange trend dat de subsidies gelijke tred houden met de olieprijs. Die piekte ook in 2013. Wellicht gaan de subsidies weer omhoog als de olie duurder wordt.

Even duidelijk als teleurstellend Dat probleem speelde ook eerdere studies die het effect van een subsidiestop onderzochten, parten. Ze waren te eenvoudig van opzet om de rol van een fluctuerende olieprijs goed mee te nemen. De onderzoekers – onder andere van de Universiteit Utrecht – bouwden daarom vijf verschillende modellen waarbij ze ook nog eens aan de knoppen konden draaien. Dat gaf een goed idee welke factoren aan elkaar gekoppeld zijn, en welke onafhankelijk zijn. Als de subsidie op olie en gas verdwijnt, stappen velen over op kolen en dat maakt het voor het klimaat alleen maar erger De uitkomst van al het rekenwerk was even duidelijk als teleurstellend. Als de subsidies worden afgeschaft, daalt de CO2-uitstoot in 2030 met hooguit 5 procent, ofwel hooguit één à twee gigaton CO2 per jaar minder. Terwijl de landen beloofd hebben hun uitstoot met vier à acht gigaton te verminderen, en voor het doel van Parijs een reductie van 15 à 20 gigaton nodig is. De onderzoekers hebben twee verklaringen voor dit geringe effect. Ten eerste gaat de meeste subsidie naar olie, en de rest naar gas of elektriciteit. Als die subsidie verdwijnt, stappen velen over op kolen en dat maakt het voor het klimaat alleen maar erger. Bovendien is het wel veel geld, maar niet per eenheid van energie. Voor de gebruiker maakt het dus niet zoveel uit. De rijken kunnen zich die paar dollars extra voor hun SUV wel permitteren