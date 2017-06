Aziatische landen beloven opruimen van plastic soep

Delegaties van China, Thailand, Indonesië en de Filippijnen beloofden er alles aan te doen om plastic uit hun zeeën te weren. Een groot deel van de beloftes is nog niet formeel vastgelegd, alleen Thailand ontwikkelde een lange termijnstrategie voor de komende twintig jaar.

Lees verder na de advertentie

Eric Solheim, directeur van het milieuprogramma bij de Verenigde Naties, verklaarde zijn enthousiasme over de toezegging van de Aziatische landen tegenover de BBC: “Dit zijn behoorlijk bemoedigende signalen dat landen de oceanen veel serieuzer nemen.” Solheim voegde daar wel aan toe dat er nog een lange weg te gaan is gezien de immense omvang van het probleem.

Dit zijn behoorlijk bemoedigende signalen dat landen de oceanen veel serieuzer nemen

Aziatische landen zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het plastic dat in de oceanen ronddrijft. Uit een gisteren verschenen rapport van The Ocean Cleanup blijkt dat 86 procent van het plastic dat via rivieren de oceanen bereikt afkomstig is van Aziatische landen. The Ocean Cleanup werd opgericht door de Nederlandse Boyan Slat om plastic uit de oceanen te verwijderen.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

© Sander Soewargana

The Ocean Cleanup ontwikkelde een model om te berekenen hoeveel plastic er via rivieren in de oceanen terecht komt waarbij factoren als afvalbeheer, bevolkingsdichtheid en plastic consumptie in het gebied rondom de rivieren worden meegewogen.

Volgens schattingen van de organisatie bereikt jaarlijks tussen de 1,15 en 2,41 miljoen ton plastic via rivieren onze oceanen. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten wordt er in totaal jaarlijks tussen de 5 en 13 miljoen ton aan plastic in de oceanen geloosd.

Van de 40.760 rivieren die The Ocean Cleanup onderzocht, blijken slechts twintig rivieren verantwoordelijk voor twee derde van de totale aanvoer van plastic naar de oceanen. Het merendeel van deze rivieren bevindt zich op het Aziatische continent.

Uit het model blijkt dat de Chinese Yangtze rivier verantwoordelijk is voor de grootste aanvoer van plastic naar de Aziatische zeeën, gevolgd door de Ganges rivier tussen India en Bangladesh. Ook Indonesië is aangemerkt als een grote veroorzaker van plastic vervuiling in de Aziatische rivieren.

In 2008 riepen de Verenigde Naties 8 juni uit tot Wereld Oceanendag.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.