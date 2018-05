Ayman was chef-kok in Syrië. Dolblij is hij, nu hij weer in de keuken staat

Koken is zijn lust en zijn leven. Ayman Mezyan Momo (36) was chef-kok in Syrië. Maar zijn restaurant is platgebombardeerd. Hij verloor zijn vrouw, vluchtte uit zijn thuisland en kwam twee jaar geleden met zijn drie kinderen terecht in Nijmegen. Dolblij is Mezyan Momo dat hij nu weer in de keuken staat. Hij werkt in restaurant Le Souk d'Orient in het openluchtmuseum Orientalis, ook wel bekend onder de oude naam Bijbels Openluchtmuseum.

Orientalis richt zich op meerdere culturen en religies; naast het jodendom en christendom ook op de islam. Zo is er een Arabisch themadorp, en daarbij hoort natuurlijk ook een Levantijnse keuken, vond ondernemer Frederik IJsseldijk. Hij gaf Le Souk d'Orient dat bij de entree van het museumpark ligt, in maart een doorstart.

IJsseldijk wilde dit doen met werknemers die de keuken uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kennen. Hij riep de hulp in van bemiddelaar Inc4 groep Social Return en reïntegratiebedrijf Maas Groep, die op hun beurt weer naar meerdere gemeenten stapten.

Wantrouwen

De animo onder statushouders om bij Le Souk d'Orient aan de slag te gaan was groot, maar het wantrouwen ook. "Ze hadden veel vragen over de gevolgen van het uit de uitkering gaan. Er was angst om huursubsidie of kinderbijslag kwijt te raken als ze zouden werken. Dat hebben we goed moeten uitleggen", vertelt Marianne Strik van Inc4 groep Social Return en Maas Groep.

Uit meer dan twintig geïnteresseerden werden vijftien vluchtelingen geselecteerd, afkomstig uit Syrië, Somalië en Eritrea. Zij staan nu ieder drie dagen per week in de bossen van het Gelderse dorpje Heilig Landstichting in de keuken of in de bediening van Le Souk d'Orient. Sommige gasten zijn soms teleurgesteld dat er geen appeltaart of patat is, vertelt IJsseldijk, maar de meesten reageren enthousiast als ze proeven van yalangi, gevulde wijnbladeren, of baba ganoush, auberginedip.

In Nederland werkt tweeënhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning 11 procent van de statushouders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is voor hen moeilijk een baan te vinden. Tegelijkertijd vinden ze de stap naar werk ook eng. Strik: "Ze maakten zich veel onterechte zorgen, om de dag van uitbetaling van het loon, om hun vergunning, om de taallessen, noem maar op."

Na ruim een maand is de uitbater heel tevreden. "Er staat echt een team nu. En iedereen kan inmiddels koffie zetten", lacht hij. Dan serieuzer: "We gaan de kant op dat we een product leveren om trots op te zijn". Ondertussen serveert Mezyan Momo een dienblad vol mezze; kleine Arabische gerechten. Enthousiast vertelt hij hoe alles is bereid.