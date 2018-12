Automakers storten zich vol overgave op de elektrische fiets

Het zijn niet de minsten die denken dat ze erbij moeten zijn als het om elektrische fietsen gaat: VW mikt op elektrische transportfietsen, General Motors wil fietsen voor het hele gezin gaan maken, BMW heeft al sportieve e-bikes, Seat ontwikkelde met Segway een elektrische step. En omdat autofabrikanten wat in e-bikes zien, doen hun toeleveranciers dat ook maar, zo lijkt het. Bosch en ZF, de grootste toeleveranciers voor autofabrikanten in Europa, leveren motoren voor e-fietsen, en in hun kielzog doen ook nog tientallen anderen dat. In ons eigen land heeft ook auto-importeur Pon zich tot de tweewieler bekeerd: het wil de grootste fietsfabrikant ter wereld worden (China niet meegerekend).

Lees verder na de advertentie

Je vraagt je af wat die autobranche bezielt om plotseling op twee wielen door het leven te willen gaan. Ik zie drie redenen: één heel platte en twee die veel inhoudelijker zijn. Eerst de platte maar: de markt voor elektrische fietsen explodeert, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. In 2025, zo luidt de verwachting, wordt alleen al de markt voor motortjes voor e-bikes zo'n 6 miljard euro groot. Er is gewoon heel veel geld te verdienen.

Veel interessanter zijn echter twee achterliggende redenen voor deze plotselinge belangstelling voor de elektrische fiets. Het is inmiddels overduidelijk dat ook de toekomst van de auto elektrisch is. VW investeert niet voor niets 50 miljard in de ontwikkeling van e-auto's. En samen met Ford gaat het op korte termijn 16 fabrieken ombouwen om er e-auto's in plaats van fossiele brandstofslurpers te kunnen maken. Bij andere grote automerken gaat het ook om miljardeninvesteringen.

De Gazelle D10, een elektrische transportfiets van 'auto-importeur' Pon. © Pon

Te simpel Elektrische auto's zijn een zegen voor het milieu, maar zadelen fabrikanten en hun toeleveranciers wel op met enorme problemen. Ze zijn veel simpeler. Er zitten heel veel onderdelen niet in. Zo heeft een elektromotor geen versnellingsbak nodig. ZF, een van de grote leveranciers van versnellingsbakken, zal zijn markt de komende jaren drastisch zien slinken. Ook de fabrikanten van koelsystemen voor automotoren kunnen inpakken, evenals die voor brandstof- en oliepompen. Bougies? U mag ze houden, net als uitlaatsystemen en metertjes voor oliepijl en benzinetank. Wereldwijd gaat een enorme markt voor toeleveranciers in rook op. ZF en al zijn collega's moeten dus snel wat anders vinden, voordat een concurrent dat heeft gedaan, en een miljardenmarkt voor elektrische fietsen is dan een lonkend perspectief. Aan een elektromotor valt niet veel te variëren; die is altijd heel pittig, is altijd heel schoon en zal ook lang mee kunnen Volgens mij zorgt die eenvoud van een elektrische auto voor nog een belangrijk effect: er valt minder eer te behalen aan de technische binnenkant van een auto. Nu nog valt de keuze op een Mercedes soms omdat je denkt dat de motor daarvan veel beter is dan die van een ander merk, en de motor van een Audi is pittiger dan die van een middenklasser, terwijl een Japans merk misschien de schoonste motor heeft. Maar aan een elektromotor valt niet veel te variëren. Die is altijd heel pittig, is altijd heel schoon en zal ook lang mee kunnen.

Bosch Inside Wil je je met een elektrische motor onderscheiden, dan moet die technologisch nog wel vooroplopen. Maar belangrijker lijkt de prijs te worden. Door enorme aantallen te maken moet er een kostenvoordeel gehaald worden. Omdat elektromotoren voor fietsen en auto's niet principieel van elkaar verschillen, kun je ook met e-bikes al veel ervaring opdoen voor het bouwen van goede elektrische motoren. Dat leerproces willen de grote autofabrikanten en hun toeleveranciers de komende jaren niet missen. Het zou zomaar kunnen dat over tien jaar tal van automerken gaan melden dat ze ‘Bosch Inside’ hebben Dit alles leidt straks volgens mij tot nog maar een paar leveranciers voor de motoren van alle automerken. Die merken bouwen daar dan hun eigen auto omheen, zoals computerfabrikanten standaardchips gebruiken en daarmee eigen laptops, tablets en dergelijke bouwen. Zo'n 25 jaar geleden was Intel al de grootste leverancier van de rekenchips voor computers, de ‘motor’ van elke computer. Om die positie te bestendigen had het bedrijf een reclametruc bedacht: het betaalde mee aan de advertentiekosten van computerfabrikanten als die in hun advertentie lieten blijken dat ze ‘Intel Inside’ hadden, als dus de ‘motor’ van Intel was. Dat werd gezien als een teken van kwaliteit voor de computer, en zorgde ervoor dat iedereen om een computer met een Intel-chip ging vragen. De afgelopen maanden vielen mij advertenties op van Stella, de snel groeiende e-bike leverancier. In die advertenties werd telkens gemeld dat Stella-fietsen allemaal een motor van Bosch hebben. Bosch is de grootste fabrikant van motoren voor e-bikes in Europa. Het zou zomaar kunnen dat over tien jaar ook tal van automerken gaan melden dat ze ‘Bosch Inside’ hebben. In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook: