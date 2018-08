Australische supermarktketen verstrekt weer plastic tasjes na 'razernij'

Het was zo’n mooie overwinning voor milieu-activisten. De twee grootste Australische supermarktketens deden vanaf 1 juli plastic wegwerptasjes in de ban.

Maar de maatregel leidde bij sommige klanten tot wat in Australië bag rage is gedoopt, oftewel 'tasjesrazernij'. Klanten slingerden supermarktpersoneel kreten als 'geldgraaiend uitschot' naar het hoofd; eentje zou een medewerker zelfs naar de keel zijn gevlogen. Volgens de supermarktvakbond SDA, die een kleine peiling hield onder leden, was 43 procent agressief bejegend.

Luidruchtige minderheid De twee grote ketens, Coles en Woolworths, besloten daarop om voor een korte 'overgangsperiode' dikkere, herbruikbare plastic tassen te verstrekken. En Coles kondigde gisteren aan dat het deze plastic tassen in vier deelstaten voor onbepaalde tijd blijft verschaffen. Dat kwam de onderneming op hoon te staan van milieubewuste burgers op sociale media en ook actiegroepen als Greenpeace reageerden kwaad. Volgens Greenpeace is het supermarktbedrijf 'veel te snel gezwicht voor een kleine, maar luidruchtige minderheid'.

