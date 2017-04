Australië heeft z’n eigen ‘paashaas’

Hoe dan ook: in Australië zit een groep mensen helemaal niet te wachten op dit vrolijke fantasiedier. Want ‘Down Under’ worden konijnen (en hazen) gezien als plaagdieren.

Nadat een Britse boer in 1859 een paar konijnen en hazen losliet in Australië (leuk om op te jagen, dacht hij) vermenigvuldigden de langoren zich razendsnel tot een enorme populatie die ongekende schade aanrichtte aan de natuur en landbouwgronden op het continent. Al decennia is de Australische overheid bezig de konijnenpopulatie onder controle te krijgen.

‘Bilbies not Bunnies’ is dan ook de slogan van de actie voor de grote lang­oor­bui­del­das

Niet bepaald een dier dat bij een feestdag past dus, vindt de organisatie Rabbit Free Australia. Daarom promoot die actiegroep een alternatief symbool voor de paasdagen: de Easter Bilby. De bilby is de grote langoorbuideldas (Macrotis lagotis), een inheems buideldier dat met uitsterven bedreigd wordt en dat, net als de paashaas, van flinke oren voorzien is. Bilby’s leven ’s nachts, en zijn echte omnivoren, ze eten van alles: insecten, zaden en spinnen bijvoorbeeld. Bijzonder aan het diertje is dat hij, net als de koala, geen water nodig heeft. Al z’n vocht haalt de bilby uit z’n eten.

Voor Australië een veel geschikter dier om Pasen mee te vieren, vindt Rabbit Free Australia. ‘Bilbies not Bunnies’ is dan ook de slogan van de actie voor de grote langoorbuideldas.

Snoepfabrikanten zagen er wel wat in en dus liggen er sinds een aantal jaren in Australië naast chocolade paashazen ook chocolade paas-langoorbuideldassen in de winkels. Een deel van de opbrengst gaat naar projecten ter bescherming van de grote langoorbuideldas.

