Atalanta-vlinder scoort het best in vlindertuintelling

Op verzoek van de Vlinderstichting keken de eigenaren van ruim 3000 tuinen een kwartier rond het huis om vlinders te tellen. Ze telden volgens de voorlopige tussenstand meer dan 40.000 vlinders, van 53 verschillende soorten. Vorig jaar waren dat er nog 52.

Er waren dit jaar iets minder tellers dan vorig jaar. Een woordvoerder van de Vlinderstichting wijt dit aan het slechte weer op zaterdag, toen er relatief weinig tellingen werden doorgegeven. Een ander opvallend feit was dat de hoeveelheid waargenomen vlinders in het noorden van het land aanzienlijk groter was dan in het zuiden. De meest bijzondere soorten waren dit jaar de bruine eikenpage, duinparelmoervlinder, zilveren maan en het vals witje. Deze vlinders zijn maar één keer gespot.

De telling levert volgens De Vlinderstichting elk jaar een schat aan informatie op over het voorkomen van vlinders en over de aantallen vlinders. De gegevens zijn volgens de stichting belangrijk voor een effectieve bescherming van de dagvlinders. Veel vlindersoorten hebben het moeilijk in Nederland. Van de 53 soorten die in Nederland leven, staan er 31 als bedreigd te boek. In de afgelopen vijftig jaar zijn er al zeventien soorten verdwenen.

In de loop van deze week komt de Vlinderstichting met de definitieve cijfers en conclusies van de telling.

Top 10 vlindertelweekend 2017 1. Atalanta (9214 keer) © kars veliing vlinderstichting 2. Kleine vos (5256 keer) 3. Dagpauwoog (4162 keer) © dagpauwoog-Jaap_Bouwman 4. Klein koolwitje (3966 keer) © TR Beeld 5. Bont zandoogje (3141 keer) © TR Beeld 6. Groot koolwitje (3034 keer)

© TR Beeld 7. Citroenvlinder (1759 keer) © TR Beeld 8. Gehakkelde aurelia (1494 keer) © kars veliing vlinderstichting 9. Distelvlinder (1228 keer) © Ton Lenders 10. Klein geaderd witje (926 keer) © geen

