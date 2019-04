Ariana Grande, Leonardo DiCaprio: Wereldsterren bezingen hun liefde voor de aarde

Zijn president mag er de schouders misschien over ophalen, de Amerikaanse rapper en komiek Lil Dicky maakt zich zorgen om de aarde. En hij is niet de enige. Om de discussie over klimaatverandering een zwieper te geven, werkten er dertig wereldberoemde artiesten mee aan zijn nieuwste single ‘Earth’. Van Katy Perry tot soulzanger John Legend, van Miley Cyrus tot rapper Snoop Dog en tieneridool Shawn Mendes: iedereen wilde zijn of haar liefde voor de aarde graag bezingen in het lied van Lil Dicky, waarvan de streamingopbrengsten naar allerlei milieuorganisaties gaan. Zelfs klimaatkoning Leonardo DiCaprio, die zich onder meer via een eigen stichting al jaren bekommert om de aarde, is in het lied te horen, zij het helaas niet zingend.

In de bijbehorende video van het zwaar met computers bewerkte lied dartelen de sterren als zingende dieren en planten rond, terwijl ze teksten uitkramen zonder directe connectie met klimaatverandering. “Ik ben een vadsig, neukend varken.” Eh?

Maar naast de olijke animaties schotelen de sterren hun fans ook serieuze filmbeelden voor, waaronder die van branden afgelopen najaar in de Amerikaanse staat Californië, het resultaat van een hittegolf.

“Misschien gaan we dood”, rapt initiatiefnemer Lil Dicky, alias David Burd, die in 2013 doorbrak in Amerika nadat zijn nummer ‘Ex-Boyfriend’ uitgroeide tot een klikkanon op YouTube. “Ik ga niet tegen je liegen. We moeten deze planeet redden, we zijn stom bezig.” Het lied gaat intussen als een speer: de video is al 38 miljoen keer bekeken.

