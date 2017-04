April, de wreedste maand

Klaus mat alles precies uit, zette de verse violen op het graf van zijn schoonouders

Vorst. Akelig. Niet voor mijzelf; ik doe het slaapkamerraam wijd open en laat het dekbed nog even in de winterstand. Als ik mijn warme holletje verlaat, staan de tulpen met hangende koppen in de tuin en pas tegen vieren veren ze weer overeind. En reken maar dat dat hard werken is, reken maar dat ze veel minder lang staan dan anders.

Het gebroken hartje dat ik ooit van een groenstort in het bos haalde, stond er fier en vol bij, inmiddels zijn de bloemstelen in elkaar gezakt als dikke snot. Die richt zich niet meer op. En ook de naaktbloemen van de Darmera peltata of schildblad zijn in elkaar gezakt, kapotgevroren. Voor bloemen met holle stelen is vorst funest.

'The cruelest month'

Heel speciaal is deze april natuurlijk niet, niet hier in de Eifel en ook niet in Nederland. April is 'the cruelest month' en 'doet wat hij wil'. 'Aprilletje zoet heeft nog weleens een witte hoed' is hier al letterlijk opgegaan. De ellende is dat het in maart, of begin april, meestal wel een paar dagen mooi, warm weer is. Waardoor alles uitbotten wil, in bloei schieten, hoger, verder, uitbreiden! En dat wordt in één klap tot stilstand gebracht.

Twee nachten zes graden vorst en ik heb natuurlijk allang de vorstwerende maatregelen opgeheven, in februari al. Ik loop door de tuin en hoop er maar het beste van. Voor het eerst heeft de iele clematis de winter overleefd, hij botte uit, er zit blad aan. Het is een montana, ik zag onlangs in mijn vaders tuin al dikke bloemknoppen. Met een beetje geluk vriest de mijne niet alsnog kapot, bloemen kan ik wel vergeten. Misschien moet ik hem vervangen voor een zomerbloeier, die hebben in elk geval meer tijd om zich te herstellen van een strenge winter.

De enkele hosta's die iets te haastig waren, hebben eveneens een klap gekregen. Alle pruimen stonden volop in bloei, ik zei nog tegen buurman Klaus dat het een goeie oogst zou worden, tientallen hommels vlogen er op. Ook dat is nu lijdzaam afwachten.