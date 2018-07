Antiek ivoor blijkt vaak fonkelnieuw en wordt ook verkocht in Nederland

Dit blijkt volgens het campagnenetwerk Avaaz uit een onderzoek van de Universiteit in Oxford. Avaaz liet vrijwilligers 109 ivoren beeldjes en gebruiksvoorwerpen kopen in tien Europese landen. Een vijfde deel bleek afkomstig van olifanten die nog leefden in 1990 of zelfs in 2000. In totaal was bijna driekwart van de producten van na 1947, maar ze werden verkocht als ‘antiek’. Sinds 1947 mag ivoor alleen nog worden verkocht met een certificaat van herkomst. Antiek ivoor van voor 1947 mag in de EU nog vrij worden verkocht.

Op Marktplaats werd een ivoren krokodilletje gekocht, gemaakt tussen 2000 en 2003. Volgens Avaaz staat vast dat het ivoor afkomstig is van een gestroopte olifant

Avaaz vind dat de Europese Commissie een volledig handelsverbod op ivoor moet instellen. Het Europees Parlement dringt daar al langer op aan. Vorig jaar werden de regels voor de import van onbewerkt ivoor in de EU al aangescherpt. Tot dusver was er gebrek aan bewijs dat er ook in Europa op grote schaal illegaal ivoor wordt verhandeld, een beletsel voor hardere maatregelen. Volgens Avaaz toont het onderzoek aan dat er alle reden is voor een verbod. De studie werd gefinancierd uit donaties van 50.000 Avaaz-leden.

Koolstofonderzoek In Nederland zijn vier antiekwinkels bezocht en werden bij vijftien particuliere aanbieders op Marktplaats.nl ivoren objecten gekocht. Op Marktplaats werd een ivoren krokodilletje gekocht dat gemaakt is tussen 2000 en 2003. Volgens Avaaz staat vast dat het ivoor afkomstig is van een gestroopte olifant. Avaaz liet de ouderdom van de ivoren objecten vaststellen door experts van de Universiteit in Oxford. Zij kunnen met koolstofonderzoek in organisch materiaal bepalen uit welke periode het ivoor dateert. Bij bijna de helft van de onderzochte monsters bleek dat het ivoor afkomstig was van olifantstanden die groeiden tussen 1970 en 1980. Het is daardoor aannemelijk dat de olifanten werden gedood na het van kracht worden van het internationale verdrag (Cites) tegen illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Volgens Avaaz toont het onderzoek aan dat de ‘legale verkoop van ivoor een dekmantel is voor de handel in illegaal ivoor en zo een drijvende kracht is achter het uitsterven van olifanten’. Sinds 2011 worden er ieder jaar 20.000 tot 30.000 Afrikaanse olifanten door stropers gedood. Vooral in Azië is er een grote vraag naar ivoor.

