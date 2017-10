Annick Schmeddes helpt overstappers aan een baan in de duurzame sector

Maar waar begin je? Wat past bij je, welke opties zijn er? Dat blijken lastige vragen. Daarom opende Schmeddes vijf jaar geleden haar kantoor Sustainable Talent. Nu begeleidt ze 500 mensen per jaar, bij het zoeken naar zinvoller werk. Schmeddes is een intermediair, ze verbindt bedrijven en werkzoekenden. “Een mensenmatchmaker”, zo noemt ze zichzelf. Ze is een van de nieuwkomers in de Trouw Duurzame 100, waar ze de vijftigste plek inneemt. “Een steun in de rug. Erkenning.”

‘Radicale switchers’, daar doet deze loopbaancoach het allemaal voor. Dat zijn zakelijke talenten, die willen overstappen naar de duurzame sector. Mensen van een bank of multinational bijvoorbeeld. Schmeddes kan ze zo uittekenen. Een jaar of 45, genoeg geld op de bank. “En dan besluiten ze: het roer moet om. Ik wil overstappen naar een mooie start-up!” Duurzame bedrijven willen zulke ervaren mensen graag hebben, zegt Schmeddes. Maar die twee werelden vinden elkaar niet. “Daar kom ik in het spel”, lacht ze. Laatst hielp ze een manager van Shell aan een baan bij de Ocean Cleanup. Schmeddes gaat stralen van zo’n overstap.

Ze is nu 13 jaar bezig in het duurzame wereldje. Voordat ze Sustainable Talent oprichtte werkte ze bij het kantoor SharePeople. Dit bedrijf stuurde hoog personeel van grote bedrijven (ING, KPMG, Accenture) naar buitenlandse ontwikkelingsprojecten. In Ethiopië, Kenia of op de Filipijnen konden die managers hun talent verder ontplooien, om thuis in het bedrijf te gebruiken. Talentbehoud, dat beoogden de bedrijven die personeel op het vliegtuig zetten om verdieping te vinden. “De waarheid? Dit werkte totaal averechts”, zegt Schmeddes. Managers die in het buitenland aan duurzaamheid geroken hadden, belden haar op zodra hun contract uitgezeten was. ‘Annick, dit smaakt naar meer! Weet jij geen baan voor mij in de duurzame hoek?’ Haar grote netwerk is volgens Schmeddes een reden voor haar succes. Ze dronk ze ‘ontelbare kopjes koffie’ voor werk.

Ze weet uit eigen ervaring dat het niet makkelijk is om een carrièreswitch te maken. Toen ze een jaar of 26 was begon ze, kort na haar studietijd in Wageningen, in de ICT. Kadastergegevens centraliseren. Dat heeft ze anderhalf jaar gedaan. Maar toen begon het te kriebelen. Ze zocht zingeving. “Hartstikke moeilijk. Ik dacht: wie ben ik nou om mijn baan op te zeggen? En wil ik zomaar in het diepe springen?” Schmeddes werd zelf ook door een loopbaancoach op weg geholpen. Ze ging werkte voor ontwikkelingsorganisaties. Zo rolde ze in de duurzame wereld waar ze nu in zit. Leuk aan de groene sector is dat er soms unieke functies zijn. Een ‘wave maker’ bijvoorbeeld, iemand die collega’s in beweging brengt. Ze hielp recentelijk Urgenda aan nieuw talent, net als Bugaboo en het keurmerk voor duurzame vis MSC.

Werken in duurzaamheid is hartstikke breed, zegt Schmeddes. Het kan ook gaan om een baan in schone energie, maar net zo goed om bestrijding van eenzaamheid. En de ene werknemer is bezig met idealen en ideeën, terwijl een alleen maar in de verkoop zit. “Dat beseffen mensen die een betekenisvolle baan zoeken soms niet. Een bedrijf als Vandebron of Dopper is hartstikke commercieel. Met sales maken ze de grootste duurzame impact.” De laatste tijd heeft Schmeddes haar handen vol aan duurzame banen in de modebranche. “Steeds meer modebedrijven willen geen kleding maken die gelijk kapot gaat. Circulaire materialen zijn booming.”

