Amsterdammer hoopt reizigers nu toch écht tot CO2-neutraal vliegen te verleiden

Op vakantie naar Thailand of Indonesië; ondanks de tienduizenden af te leggen kilometers is het een peuleschil. Maar weet iedereen dat je per persoon met één zo'n reis de aarde vervuilt met een derde van de jaarlijkse CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden? De Amsterdamse internetondernemer en energiedeskundige Jelle Bekirovic (26) vreest van niet en wil met zijn zoekmachine voor vliegtickets mensen bewust maken van de gevolgen van vliegen voor het milieu. Zijn website ging afgelopen week in de lucht. Wie boekt via FlyGRN compenseert (een deel van) de CO2 die de vlucht uitstoot. "Maar wil je echt duurzaam doen? Blijf lekker in Nederland", zegt Bekirovic.

Nog zoiets kwalijks? Dat er nog steeds geen vliegtaks is. Met dat geld kan dan een treinnetwerk verbeterd worden Jelle Bekirovic, ondernemer

CO2-uitstoot compenseren, werkt dat wel? "Met een vliegticket gekocht via onze website moet je niet denken dat je super-super-groen bezig bent. Maar het antwoord op je vraag is ja: als je bomen laat groeien op basis van de uitstoot van een vlucht dan nemen die CO2 op. Wie bij ons een ticket koopt steunt een project voor zonne-energie in India dat fossiele brandstoffen vervangt en zo uitstoot reduceert. Dat is inderdaad nog maar een begin, maar alle kleine beetjes helpen."

Bij iedere luchtvaartmaatschappij verschilt zo'n CO2-compensatie, hoe berekent u die? "Het is zaak om de goede factoren te gebruiken om CO2-uitstoot te meten. FlyGRN gebruikt de formule die het Britse ministerie van energie na uitgebreid onderzoek heeft opgesteld. En nog belangrijker in mijn ogen: we leggen op onze website stap voor stap uit hoe we tot die keuze zijn gekomen. Een van mijn frustraties is dat veel websites amper achtergrondinformatie naar buiten brengen. Waar gaat dan mijn 2, 3 of 10 euro naar toe? Voor mijn gevoel is dat dé reden dat nog maar weinig mensen hun CO2-uitstoot compenseren."

Waarin verschilt uw start-up van huidige initiatieven om CO2-uitstoot af te dekken? "Bij ons zie je bij het vergelijken van de ticketprijs direct hoeveel CO2-uitstoot wij sowieso voor jou compenseren, zonder dat je als reiziger een toeslag betaalt. Gemiddeld compenseren we 50 procent CO2 per vliegreis, wat ten koste gaat van onze eigen marge. Alle uitstoot dekken kan bij ons ook. Daarnaast noemen we tijdens het zoekproces duurzame alternatieven: een treinreis of op vakantie gaan in Nederland. Zo'n reis kun je bij ons boeken, maar ook bij een ander."

Bent u niet bang dat mensen meer vliegen nu ze denken het milieu geen kwaad te doen als ze in een toestel stappen? "Mijn belangrijkste missie is de reductie van emissie. In luchtvaart is de prognose zorgwekkend: we gaan steeds meer vliegen en dus ook meer uitstoten. Toch ben ik ervan overtuigd dat het compenseren van die uitstoot altijd iets helpt. Daarnaast probeer ik mensen bewust te maken van de milieu-effecten van een reis, door bij elke vlucht te laten zien hoeveel CO2 je uitstoot. Misschien ga je dan niet naar Indonesië en kies je toch voor een bestemming dichterbij."

Hoe vaak stapt u zelf in een vliegtuig? "Twee à drie keer per jaar. Soms kom je er niet onderuit, bijvoorbeeld omdat er geen fatsoenlijke treinverbinding is - zelfs niet in Europa. Dat vind ik een kwalijke zaak. Nog zoiets kwalijks? Dat er nog steeds geen vliegtaks is. Met dat geld kan dan een treinnetwerk verbeterd worden."

