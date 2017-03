Amsterdam Arena wil groene uitblinker zijn

Als ik hier in deze kamer nu een sigaret zou opsteken", zegt Henk van Raan provocerend, "dat zou toch totaal 'not done' zijn?" De innovatiebaas van de Amsterdam Arena zit in zijn werkkamer, in de kantoorvleugel van het voetbalpaleis. "Dat gaat precies zo gelden voor niet-duurzaam ondernemen", zegt hij. "Binnenkort kan je dat gewoon niet meer máken. Dus zetten wij hier alles op alles om zo zuinig en verantwoord mogelijk te werken."

Van Raan pakt zijn computer erbij. Hij klikt zijn groene 'masterplan' open. Flitsende Engelse termen. Ze staan in een schema van gekleurde blokken, met pijlen ertussen. 'Innovations' zus, 'sustainability' zo. Ze sommen alle doelen en speerpunten op.

'Ener­gieslur­pers waren dat.'

"Kom maar eens mee, dan laat ik je wel wat zien", zegt Van Raan. Hij springt op uit zijn stoel. In een vergaderzaaltje, net om de hoek, hangen twee industriële, metalen lampen boven de tafel. "Zulke grote schijnwerpers hingen eerst overal in het stadion. Energieslurpers waren dat. Nu hebben we er overal Led-lampen ingedraaid. Dat geeft 30 procent licht, terwijl het stroomverbruik 30 procent lager ligt."

Stroomverbruik Dat tikt aardig aan bij de Arena, want het energieverbruik van het stadion liegt er niet om. Het stroomverbruik is 9 miljoen kilowattuur per jaar, gelijk aan het gebruik van 2500 huishoudens. Dat kost wat. Maatregelen om zuiniger met energie om te springen zijn dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kas van het stadion. Gezien de grote energievraag is het voor de Arena lucratief om eigen, groene stroom op te wekken. Dat gebeurt met zonnepanelen, die de ovaalvormige dakrand bedekken. Ze wekken een deel van de benodigde stroom op. De panelen vullen 7200 vierkante meter dakoppervlak. "Tja, meer ruimte hebben we niet. Dus voor de rest van de stroom hebben we een windmolen 'geadopteerd' in Oudewijk", zegt de innovatiechef. Lastig was tot op heden wel: de stroomvraag van de Arena en de productie van de zonnepanelen sluiten totaal niet lekker op elkaar aan. De panelen wekken overdag energie op, als het zonnetje schijnt. 's Avonds als het donker is, dan heeft het stadion juist veel stroom nodig, voor de spots die het veld beschijnen als er een voetbalwedstrijd, concert of evenement plaatsvindt. De plaatsing van een reusachtige batterij, in de parkeergarage van het stadion, moet nu soelaas bieden. Daarmee kan de Arena zonnestroom bewaren. Het ervaren Duitse batterijenbedrijf The Mobility House gaat de accu installeren. De batterij wordt opgebouwd uit oude accu's van elektrische Nissan Leaf-auto's. De accu kan zoveel stroom opslaan, dat de Amsterdam Arena nu kans ziet om een heus energiebedrijf op te tuigen. Samen met de Duitse batterijenbouwer en het Amsterdams Klimaat en Energiefonds, in handen van de gemeente, richt het stadion vandaag officieel de 'Amsterdam Energy Arena BV' op. Het bedrijf gaat zonnestroom verhandelen en verkopen aan naastgelegen panden en aan concerthallen, kantoren en horeca.

Elektrische auto's Het is de bedoeling dat er in de parkeergarage overal stroompunten verschijnen, waar elektrische auto's op kunnen aansluiten. Nu zijn dat er slechts tien. Als 'stekkerwagens' inpluggen, kunnen ze linea recta zonnestroom tanken uit de batterij. Een ander voordeel van een grote batterij 'in huis' is volgens Van Raan dat er daarmee geen dieselgeneratoren meer nodig zijn als noodstroomvoorziening. Voetbalorganisaties en optredende artiesten zetten zo'n aggregaat op fossiele brandstoffen nu vaak voor de zekerheid nog neer. "Die kunnen ze thuislaten. Dat vindt iedereen een geweldige service", zegt Van Raan stralend. En dan te bedenken dat hij jaren geleden nog vreemd werd aangekeken, met zijn groene plannenmakerij. In 2010 begon de Arena, op aandringen van wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks), al een groene agenda op poten te zetten. Met de duurzaamheidsorganisatie Urgenda stelde Van Raan een meerjarenplan op. De grasmaaiers zijn elektrisch. Ze stoten niks uit en karren geruisloos voorbij op het veld. Wat is er al bereikt? Het stadion maakt gebruik van warmte uit het stadswarmtenet. De innovatiebaas zegt: "Daarmee houden we het veld in de winter vorstvrij. Behalve warmte gebruiken we ook koude. Die onttrekken we uit de Ouderkerkerplas, hier in de buurt. Daar kunnen we in de zomer alle ruimtes in het stadion mee koelen." De roltrap in het sportpaleis gebruikt stroom, maar als hij draait zwengelt hij een dynamo aan waardoor de trap ook wat energie opwekt. De grasmaaiers zijn elektrisch. Ze stoten niks uit en karren geruisloos voorbij op het veld. De Arena is net begonnen om alle 54.000 plastic stoeltjes te verwijderen. Ze zijn te oud. Vaak gebarsten. "Die gaan we allemaal hergebruiken", belooft Van Raan. "De ene stoel doneren we aan een amateurclub. De andere gebruiken we misschien als plastic grondstof voor een 3D-printer." Verbeterpunten zijn er zeker nog. Slimme systemen moeten er nog voor gaan zorgen dat ruimtes niet onnodig worden verwarmd of verlicht. En de zogenoemde 'grasgroeiverlichting', felle lampen die de grassprieten omhoog moeten lokken, zijn nu nog vieze energieverslinders. Er wordt gezocht naar een groene vervanger, met zuinige Led-armaturen. Op het gebied van duurzame voeding is er ook nog een wereld te winnen. Bier en frituurhappen: dat hoort er toch echt 'gewoon' bij in het stadion. Dat verandert niet zomaar. Maar, heel voorzichtig, probeert Van Raan zelfs een vega-hapje op de kaart te krijgen.

Wedstrijdje zonnepanelen plaatsen Veel meer sportpaleizen zijn op de groene toer. De meeste grote voetbalstadions hebben al zonnepanelen op het dak liggen. Of ze hebben plannen. Op het Haagse ADO-stadion liggen al 2900 zonnepanelen en de Euroborg van FC Groningen telt er 1092. Vorige week maakte de gemeente Breda bekend dat het NAC-stadion in 2022 volledig energieneutraal moet zijn, door de plaatsing van 2600 zonnepanelen op het dak en de installatie van zuinige Led-lampen. Het vernieuwde schaatsstadion Thialf telt liefst 5000 zonnepanelen, waarvan de stroom ook wordt verkocht. Naast de TT Assen, het motorracecircuit, opende vorig jaar een zonnepanelenveld met meer dan 21.000 panelen.

