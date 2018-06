Amerikaanse rechter verwerpt klimaatzaak tegen oliebedrijven

De steden eisten geld voor de kosten die zij maken door klimaatverandering. Volgens de rechter is het probleem te breed om te worden beslist in de rechtszaal.

De steden hadden Shell, ExxonMobil, BP, Chevron en ConocoPhillips vorig jaar voor de rechter gesleept. Zij vinden dat de concerns moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig zijn om de steden te beschermen tegen overstromingen. De verwachting is dat de kosten daarvoor alleen al voor Oakland en San Francisco oplopen tot enkele miljarden.

De bedrijven zouden grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering doordat zij de afgelopen jaren aanhoudend investeerden in fossiele brandstoffen. De energiereuzen zouden vooraf van de gevaren en risico's hebben geweten, maar niets hebben gedaan om de productie in te dammen of het verbruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.

Beleidsbesluiten De rechter gaf aan dat met deze kwestie binnen- en buitenlandse beleidsbesluiten zijn gemoeid, die buiten de invloed liggen van de rechtbank. Wel erkende de rechter dat de klachten reëel en wereldwijd zijn. Shell heeft eerder al gezegd dat het bedrijf de rol van energie in klimaatverandering lang geleden heeft erkend en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs ondersteunt. “Maar we geloven dat klimaatverandering een brede maatschappelijke uitdaging is die moet worden aangepakt met degelijk overheidsbeleid en veranderingen bij het publiek, en niet via de rechtbank”, aldus het bedrijf. Die redenering volgde een federale rechter ook in 2008 toen de plaats Kivalina in Alaska een zaak aanspande tegen 24 oliebedrijven. Kivalina hield de oliebedrijven verantwoordelijk voor overstromingen vanwege de opwarming van de aarde. Maar de rechter wees de zaak af. Begin dit jaar spande ook de stad New York een zaak aan tegen Shell, ExxonMobil, BP, Chevron en ConocoPhilips vanwege klimaatschade. Die zaak loopt nog.

