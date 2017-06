Amerikaanse ondernemingen boos om opzeggen klimaatverdrag

Wie de reacties op persbureaus als Reuters en Bloomberg leest, moest welhaast tot de overtuiging komen dat Trump vooral in het eigen Amerikaanse vlees aan het snijden is.

Lees verder na de advertentie

T. Boone Pickens (89), een grote investeerder in energiebedrijven en vurig pleitbezorger van aardgas (en soms ook van wind en zon), was een van de weinigen die het voor Trump opnam. Dankzij de populariteit van gas is de Amerikaanse lucht al een stuk schoner geworden, betoogde Pickens. “Het akkoord van Parijs was weer een slechte deal van de regering-Obama. Amerika moet het besluit van Trump met applaus begroeten”, stelde Pickens die al jaren bepleit dat de VS zelfvoorzienend worden op het gebied van energie.

Maar de negatieve reacties voerden veruit de boventoon. “Het (klimaat-)verdrag vermindert de risico’s voor bedrijven”, schreven 25 grote ondernemingen waaronder Apple, Intel (chips), Facebook, Microsoft, Google en Levi Strauss (jeans), in een brief.

Bovendien, zo stellen de 25, worden de gevolgen van klimaatverandering door het verdrag beperkt: dat betekent minder kans schade voor bedrijven, minder kans op een lagere landbouwproductie en op vermindering van watervoorraden.

Volgens de 25 ondertekenaars, waaronder trouwens ook Unilever en DSM maar geen oliemaatschappijen en autofabrikanten, biedt het verdrag een ‘stabiel en praktisch kader’, een richtsnoer, een ‘effectief en gebalanceerd mondiaal antwoord’ op de klimaatverandering. De Amerikaanse industrie is gebaat bij zo’n richtsnoer, vinden de 25.

Ze wijzen er ook op dat de roep om schonere technologie leidt tot innovatie, nieuwe banen, nieuwe markten en tot economische groei. Andere landen zullen zich op dat terrein verder ontwikkelen. De VS moeten dat ook doen en zijn daar ook toe in staat, ook, aldus de 25, die indirect de vrees uitspreken dat andere landen Amerikaanse producten wel eens zouden kunnen treffen met speciale CO2-heffingen. Of dat ook gebeurt, is ongewis.

Ongewis is ook wat de praktische consequenties van Trumps besluit zijn - de president heeft die nog niet onthuld. Vooralsnog is hij nog niet van het Klimaatverdrag af, dat kan pas na een lange procedure.

Trump zou de regels voor de uitstoot van broeikasgassen in de VS kunnen versoepelen en meer ruimte kunnen geven aan de zware industrie en de olieconcerns. Maar zeker is dat niet. Bovendien hebben enkele staten, Californië bijvoorbeeld, al gemeld dat ze zich niks van Trumps besluit zullen aantrekken.

Overigens hebben ook enkele olieconcerns zich in de aanloop naar Trumps besluit uitgesproken voor het verdrag: BP deed dat, ConocoPhillips, en de nieuwe bestuursvoorzitter van Exxon deed dat ook. Zijn voorganger, Rex Tillerson, dient als minister van buitenlandse zaken in de regering-Trump. Ook Tillerson zou ‘Parijs’ trouw hebben willen blijven. Exxon is, net als Shell, groot in aardgas.

Wat de praktische gevolgen van Trumps besluit ook mogen zijn, in mails , verklaringen en tweets kreeg Trump de volle laag van menig topman. Elon Musk (de man achter de elektrische auto’s van Tesla) en Bob Iger, baas van Walt Disney, besloten te vertrekken uit gremia die Trump van advies voorzien. De chef van Twitter betitelde Trumps besluit als ‘een ongelooflijke kortzichtige stap terug’, Apple’s Tim Cook sprak zijn ‘teleurstelling’ uit en voor Lloyd Blankfein, topman van zakenbank Goldman Sachs, was Trumps besluit een reden om voor het eerst in zijn leven een tweet de wereld in te sturen. Dat kwam hem op wat gegnuif te staan, want in het beleidsteam van Trump zitten nogal wat voormalige personeelsleden van de zakenbank.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.