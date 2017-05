Amerika is bezorgd om de Noordpool, maar zwijgt over klimaatbeleid

De landen erkenden ook dat activiteiten buiten het Arctische gebied juist de grootste impact hebben op de opwarming en vervuiling binnen de regio.

In de Arctische Raad, die van het bestrijden van klimaatverandering topprioriteit heeft gemaakt, zitten acht landen die belangen hebben in het noordpoolgebied. Bij die landen horen ook de Verenigde Staten, die nog steeds niet duidelijk hebben gemaakt of ze zich al dan niet willen terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die aanwezig was op de Arctische top, liet ook nu in het midden welke klimaatkoers de regering van Trump wil varen. De Amerikaanse president staat bekend als klimaatkritisch. Zo noemde hij de opwarming van de aarde tijdens zijn verkiezingscampagne een hoax.

Eigen belangen

Wel zei Tillerson, die zelf nog voor oliegigant ExxonMobil werkte, waakzaam te blijven in de bescherming van de Arctische regio. Hij zei het ook te appreciëren dat de andere landen een standpunt innemen in de kwestie. De Amerikanen zullen volgens hem uitgebreid de tijd nemen om de bezorgdheden van die andere landen te begrijpen.

Maar over de klimaatafspraken die de VS twee jaar geleden ondertekenden in Parijs, bleef Tillerson op de vlakte. In die klimaatovereenkomst werd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk binnen de 2 graden te houden.

Onder Obama waren de VS een voortrekker in het klimaatdebat, nu wordt er algemeen gevreesd dat het presidentschap van Trump de afspraken uit het verleden aan zijn laars gaat lappen. Tillerson zei in Alaska nog dat de VS eerst haar eigen belangen in de klimaatzaak grondig wil bekijken, voor het land zijn beleid zou bijstellen.

Er wordt verwacht dat Trump na zijn tocht door Europa duidelijkheid schept over zijn klimaatbeleid. Op 25 mei gaat de president op bezoek in Brussel waar hij onder andere het nieuwe Navo-hoofdkwartier zal openen. Later reist hij ook nog naar Italië en Duitsland.