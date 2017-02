Alternatieve menukaart helpt om minder vlees te eten

Het zou voor het klimaat en beperking van de CO2-uitstoot goed zijn als we minder vlees eten en meer vegetarisch. Je zou daartoe vlees uit de restaurants kunnen bannen of in ieder geval veel duurder maken. Het kan ook anders, zo laten Zweedse onderzoekers zien; een duwtje in de rug met een licht aangepaste menukaart is genoeg.