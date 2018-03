Als ze in Flevoland een roedeltje wolven uitzetten, zou ‘de natuur’ al een stuk dichterbij komen

Ik zette het elektrische kacheltje voor noodgevallen en gasten die erg veel last hebben van kou in de Hauswirtschaftsraum. Drie nachten heeft hij gebulderd, op zijn eigen bescheiden manier. Nooit eerder heb ik meegemaakt dat het er vroor binnen, maar minus 15 mét wind leek me voldoende reden om het er niet op aan te laten komen. Als ik hem om half acht ’s ochtends uitzette, was het er een graad of 7. Intussen las ik met belangstelling allerlei berichten uit Nederland. Man van 75 verdronken nadat hij door het ijs was gezakt, een deel van Den Haag veranderd in een ijsbaan vanwege een gesprongen waterleiding, de eerste marathon op natuurijs.

Als het zo koud is worden dieren tammer, werpen hun schroom af in hun zoektocht naar eten

Hier in de Eifel geen schaatspret, hoewel de zogenoemde ‘Russische beer’ veel harder toesloeg. De ellende van heuvels is het ontbreken van stilstaand water, en daar waar wél stilstaand water is, bijvoorbeeld de vulkanische meertjes, de Maaren, een stukje verderop, is schaatsen verboden. Komt nog bij dat mijn schaatsen in een kast in Amsterdam liggen.