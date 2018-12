Als het een keer echt gaat hozen, is het noorden van Friesland er klaar voor

Bericht op Omrop Fryslân, woensdag: Wetterskip Fryslân heeft de gemalen uitgezet. De bodem is na de lange zomer van 2018 nog zo droog dat zoet water zo lang mogelijk in de Friese boezem moet blijven. Over een paar maanden begint het groeiseizoen al. De grondwaterstand ligt in de Friese zand- en kleigebieden tot anderhalve meter onder normaal. Met meer water in poldersloten probeert het waterschap de schade te beperken. Eigenlijk zou het 200 dagen onafgebroken moeten regenen.

De droogte is een bewijs van de nieuwe realiteit: extremen bepalen het klimaat. Zo staan ze stil, de gemalen, zo moeten ze op volle capaciteit draaien.

Twee jaar geleden is er een fikse hap genomen uit de Deltadijk die noord-Friesland tegen de zee beschermt. In het gat is een extra gemaal gebouwd, speciaal voor de natte episoden die zullen komen. Vorige maand is het gemaal – kosten 13 miljoen euro – opgeleverd. Het waterschap denkt dat dit gemaal na stortbuien regenwater effectief uit de Friese boezem kan pompen.

Het plan dateert al van 1998. Drie jaar daarvoor stond laag gelegen Nederland door overvloedige regenval op punt van overstromen. Zo’n 250.000 inwoners van het Gelderse rivierengebied moesten worden geëvacueerd omdat het water tot aan de kruin van de rivierdijken was gestegen. In Friesland was de situatie toen ook nijpend.

De Friese boezem, het stelsel van meren, kanalen en vaarten tussen Lemmer en Dokkumer Nieuwe Zijlen heeft weliswaar twee grote gemalen, maar die staan vlak bij elkaar aan de IJsselmeerkust in zuid-Friesland, in Stavoren en Lemmer. In het noorden van de provincie was er tot voor kort geen gemaal, daar moest het overtollige water via de sluizen van Harlingen en Lauwersoog worden geloosd.

Maar bij een flinke noordwester kon water uit de Friese boezem niet wegstromen, omdat de sluizen wegens opstuwend zeewater niet open konden. Dus moest er nodig een nieuw gemaal bij in het uiterste noorden in de zeedijk langs het Wad. Dat gemaal is er nu. Voorlopig staan ze stil, de enorme vijzels die overtollig zoet water over het dijklichaam moeten stuwen. Maar ooit gaat het een keer keihard regenen en dan moeten ze de boel droog houden.

Schildpad

Van een afstand lijkt het alsof er een reusachtige schildpad tegen de Deltadijk opkruipt, net boven Hallum in noord-Friesland. ‘De Heining’ hebben ze het gemaal gedoopt. Het was nogal een klus, er is binnendijks een sloot verdiept, verbreed en verlengd (de Hallumerhoeksterfeart) om een aansluiting op de Friese boezem te maken. En aan de andere kant, buitendijks, is in de vette zeeklei een diepe sleuf getrokken. Via die geul kan straks overtollig water naar de Waddenzee stromen.

De kwelder gaat straks werken als een golfbreker voor de zeedijk

Natuurbeheerder It Fryske Gea is dolenthousiast over het gemaal, want voor het eerst in lange tijd krijgt de zee weer vrij spel in de buitendijkse zomerpolders voor de kust bij Hallum. Een lage dijk (de Lontkade) in het uitgestrekte kwelderland achter de zeedijk, moest worden doorgestoken om de afvoer via de slenk mogelijk te maken. Enkele boeren die in het gebied grond pachten van It Fryske Gea hebben nog getracht het doorsteken van die dijk tegen te houden. Ze vinden dat de veiligheid onvoldoende is gewaarborgd. Maar de rechter in Leeuwarden wees hun eis af. Het belang van de natuur en van een efficiënte waterafvoer uit de Friese boezem woog zwaarder.