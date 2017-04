Als een kip zonder kop en zonder twijfel

Straks moet ik in de tuin werken, in opdracht. De cameraman komt steeds met handige suggesties.

En weer zit ik te tikken met - dit keer op de trap en dus niet op het balkon - een camerateam. Altijd wat. Deze zijn erg veeleisend. Zij hebben bedacht wat ik moet doen, onder andere meubels maken. “Ja”, zeiden ze tijdens de voorbespreking, “dan ga je eerst een meubel maken.”

“Pardon?” zei ik. “Ik kan toch niet zomaar een of ander meubel maken?” “Kun je dan iets repareren?” “Er is niets te repareren”, zei ik. “Daar kunnen wij wel voor zorgen”, zei de cameraman. Dat was lachen. Nou ja, eerst dan maar de Schriftstellerarbeiten vastleggen.

“Oké”, zei ik. “Dat kan, en dan hoef ik niet eens te doen alsof - waardoor ik niet zou weten wat voor kop ik trekken moet - maar dan schrijf ik een column. Over jullie.” Dat was goed, al probeerde de tv-maakster zojuist over mijn schouder mee te lezen wat ik aan het tikken was. “Wegwezen”, zei ik. “Dit is privé.”

Er komt een moment, het zal niet lang meer duren, dat ik ergens midden in deze tekst het woord ‘Stärken’ tikken moet, want later volgt nog een interview waarin we het gaan hebben over mijn sterke en zwakke punten. “Die zijn bij mij een en hetzelfde ding”, zei ik. O ja, wat dan? “Zweifel”, zei ik, met veel overtuiging.

“Frühlingsarbeiten”, zei de cameraman. Die komt de hele tijd met handige suggesties. Dat heb ik natuurlijk allang gedaan. Nou ja, ik knip wel ergens een takje af, of gooi nog wat herfstblad in de korf die ik daarvoor gebruik. Heb ik al eens geschreven dat ik geen kruiwagen heb, omdat die hier volledig onbruikbaar is vanwege het hoogteverschil?

Buiten is het prachtig weer, bijna al te warm om op de bank voor het huis te zitten, dikke hommels vliegen op de bloeiende mahoniestruik en kroosjespruim. Straks moet ik ook in de tuin werken, in opdracht. Ik zit me nu al voor te stellen wat ik doen moet.

Twijfel

Want dat kan immers heel goed een sterk en een zwak punt zijn. Twijfel is iets wat een mens voortdrijft, of voortdrijven kan, het is een motor. Maar in sommige gevallen is het niet goed, soms moet je niet hoeven twijfelen aan wat je doet of zegt. Mooi ding, twijfel, eigenlijk.

Ik geloof dat zij ook een beetje boos werd, want door mijn nukkige gedrag ondermijnde ik haar werk

Later (het camerateam was hier vijf uur!) moest ik nog een stukje fietsen, en doen alsof ik boodschappen gedaan had, nota bene op een doodlopend weggetje in Nimshuscheidermühle. De tv-maakster had een gezellige tas met basilicum in mijn mandje gezet.

Ik werd boos. “Ik kan niet meer”, zei ik. “Fertig.” Het hele dorp liep uit. “En nu schaam ik me ook nog”, zei ik tegen haar. Ik geloof dat zij ook een beetje boos werd, want door mijn nukkige gedrag ondermijnde ik haar werk.

De dag erop, dat was nota bene een zondag, heb ik de godganse dag aan de reparatie van de tuintrap gewerkt. Als een kip zonder kop en zonder enige twijfel.