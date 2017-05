Als de panda's hun geld maar opbrengen

Zelfs de groep kinderen die vooraan staat, is muisstil als de deuren van reuzenpandaverblijf Pandasia opengaan. Heel voorzichtig steekt Wu Wen (mooie, krachtige wolk) haar neus naar buiten en snuift zo voor het eerst de Hollandse lucht op. De 'ah's' en 'oh's' vliegen over en weer.

Hoewel Wu Wen, het vrouwtje, en mannetje Xing Ya (elegante ster), al een paar weken in Nederland zijn, mochten ze gisteren voor het eerst naar buiten tijdens de officiële opening. Die was doorspekt met rituelen en symboliek.

De honderden Chinese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders werden ontvangen met cocktails en Chinese hapjes, een speciale videoboodschap van de bekende Engelse bioloog Jane Goodall, een leeuwendans en speeches.

Dit alles ging voorbij aan Rianne Westendorp (21) uit Zwolle. Zij stond gisterenmiddag, gekleed in een panda T-shirt, leren pandatas op haar rug en een pandaknuffelbeer in haar handen, bij de ingang. "Ik dacht dat de opening voor gewone mensen ook vandaag was. Ik baal enorm", vertelt ze beteuterd. "Ik heb hier zo lang op gewacht."

Ouwehands Dierenpark heeft alvast een kraamkamer in gereedheid gebracht

Voor een volgend bezoek hoeft ze niet maanden te wachten. Hoewel voor de komende dagen geen kaarten meer beschikbaar zijn, is er vanaf zondag genoeg plek. Om extreme drukte te voorkomen, zullen per dag maximaal 10.000 mensen toegelaten worden en per keer kunnen 800 mensen Pandasia in.

Gisteren gingen de twee hoge gasten van Ouwehands Dierenpark voor het eerst naar buiten, onder grote belangstelling van honderden Chinese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders. © ANP

Voor de dierentuin is het niet te hopen dat bezoekersaantallen zullen tegenvallen, zoals in België. Er moet namelijk geld worden verdiend aan de panda's. Naast de 50 kilo bamboe die de dieren per dag eten, de verzorging en het verblijf, betaalt het dierenpark ook nog eens een miljoen euro per jaar aan China. Geld dat naar natuurbescherming en behoud van de panda's gaat.

Tijdens de opening werd vooral de symbolische waarde van de dieren benadrukt. In de woorden van staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken: "Panda's onderstrepen het belang van de Nederlands-Chinese samenwerking en zijn bedoeld om onze betrekkingen te versterken." Alleen landen die door China worden gezien als belangrijke partner mogen panda's lenen, in het geval van Nederland voor maximaal vijftien jaar. Aan de daadwerkelijke komst van de panda's ging zestien jaar lobbyen en voorbereiding vooraf.

Naast bamboe eten en rondlopen voor de camera's van de bezoekers hebben Wu Wen en Xing Ya een belangrijke opdracht: zorgen voor nageslacht. Alleen zijn panda's, in de woorden van dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn gisteren, 'geen grote vrijkonten'. Wel is er vast een kraamkamer in gereedheid gebracht.

Van broodtrommels tot theelepels, snoep en onderzetters, overal prijkt de zwart-witte beer op

© ANP

Niet alleen de dierentuin zelf, maar ook de middenstand in Rhenen maakte zich gisteren op voor de pandabezoekers. Zoals Janet van den Sigtenhorst (40), die buiten haar winkel aan de doorgaande weg naar het dierenpark een kraam heeft neergezet met 'pandafernalia'. Van broodtrommels tot theelepels, snoep en onderzetters, overal prijkt de zwart-witte beer op. "Het wordt steeds gekker", geeft ze lachend toe.

Haar zoon Kian (11) knikt instemmend. "Niet alleen hier, ook onze hele school hangt vol met pandarotzooi." Hij kan niet wachten tot hij de dieren in levenden lijve kan zien. "Ik vind ze zo schattig."

Zijn moeder: "De reservering is al lang gemaakt, wij zullen de eerste zijn."

Kian (11): Ook onze hele school hangt vol met pandarotzooi. © rv

